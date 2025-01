Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","shortLead":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","id":"20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9.jpg","index":0,"item":"fe1c408b-8d1f-49c8-a16e-4efd3a09a8bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","timestamp":"2025. január. 05. 07:21","title":"A csehek tényleg megcsinálták méregdrága szuperautójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt – közölte vasárnap a Guinness Rekordok.","shortLead":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder...","id":"20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"f9adcd14-0a74-4d29-9851-02ebe0531100","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 05. 19:46","title":"Egy 116 éves brazil apáca most a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt a megoldást válasszák, legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. Ezeket a rossz beidegződéseket vesszük sorra és oszlatjuk el cikkünkben.","shortLead":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt...","id":"20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38.jpg","index":0,"item":"75cc51c2-b067-4c40-ad65-fdf016be946f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","timestamp":"2025. január. 06. 12:30","title":"Drága, felesleges és mind ugyanazt tudja - vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti a szabad és tisztességes választás eredményét</strong>, nem kell lázadástól tartani, mint az 2021-ben történt. Vagyis a hatalomátadás ezúttal békés lesz, a rendőrség vigyáz a demokrácia citadellájára.","shortLead":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti...","id":"20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c.jpg","index":0,"item":"e359bf21-1c03-4b23-93bc-2737ee1cf5cc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","timestamp":"2025. január. 06. 07:15","title":"\"Négy évvel ezelőtt demokráciánkat próbára tették, és győzött\" – Joe Biden vendégkommentárja a Washington Postban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","shortLead":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","id":"20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799.jpg","index":0,"item":"4e9c41e5-38f7-48e3-8c54-1f9fc58c54fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","timestamp":"2025. január. 05. 15:00","title":"Bese atyát tűzte műsorára a közmédia, az elcsábulásról beszélgetett Eperjes Károllyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c35e5-139b-45cd-88f9-05779b32df73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy-egy komolyabb száguldás manapság közel félmilliós csekket jelenthet. ","shortLead":"Egy-egy komolyabb száguldás manapság közel félmilliós csekket jelenthet. ","id":"20250106_Egy-Ferrari-volt-itthon-a-gyorshajtasi-csucstarto-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2c35e5-139b-45cd-88f9-05779b32df73.jpg","index":0,"item":"4c0c8318-ba4e-430f-9421-88e0d9c23aec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Egy-Ferrari-volt-itthon-a-gyorshajtasi-csucstarto-tavaly","timestamp":"2025. január. 06. 08:52","title":"Egy Ferrari volt itthon a gyorshajtási csúcstartó tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e","c_author":"Feledi Márton","category":"360","description":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő nagyvállalkozássá. Mitől ilyen jók ebben a baltiak?","shortLead":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő...","id":"20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e.jpg","index":0,"item":"7d1c8962-93c3-4cbe-8d85-60f9f7824228","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","timestamp":"2025. január. 04. 13:30","title":"Ha a baltiaknak sikerül, nekünk miért nem? Sikeres startupok nyomában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]