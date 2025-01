Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc74853b-d52a-4196-9f5b-0b1dc0f4d0bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A birkózás a következő amerikai kormányzattal próbára teszi Varsót, amely Budapestet váltja az EU soros elnökségében.","shortLead":"A birkózás a következő amerikai kormányzattal próbára teszi Varsót, amely Budapestet váltja az EU soros elnökségében.","id":"20250105_Financial-Times-Trump-Orban-Magyarorszag-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc74853b-d52a-4196-9f5b-0b1dc0f4d0bf.jpg","index":0,"item":"81ac4404-c2b1-4289-9a8b-dda8f63c0309","keywords":null,"link":"/360/20250105_Financial-Times-Trump-Orban-Magyarorszag-Lengyelorszag","timestamp":"2025. január. 05. 09:15","title":"Financial Times: Trump árnyéka vetül Magyarországra és Lengyelországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ed4387-e250-4454-8b41-130f9772166a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem kell jegyet váltani az állatkertbe, ha valaki emut szeretne látni. ","shortLead":"Már nem kell jegyet váltani az állatkertbe, ha valaki emut szeretne látni. ","id":"20250106_szeged-kobor-emu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ed4387-e250-4454-8b41-130f9772166a.jpg","index":0,"item":"3d54369c-7128-4296-9ee8-9bab0040b760","keywords":null,"link":"/elet/20250106_szeged-kobor-emu","timestamp":"2025. január. 06. 14:35","title":"Kóborló emut videózott egy kutyasétáltató Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","shortLead":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","id":"20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"69b021c9-fa61-46bd-ad6f-2775df70ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","timestamp":"2025. január. 06. 17:54","title":"Magyar Péter azt kérdezi Orbán Viktortól, hogy állami géppel utazott-e Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet a kozmetikai termékek használóinak. A piacra lépésre azonban egyelőre várni kell.","shortLead":"A CES 2025 kiállításon mutatta be a L’Oréal a koreai NanoEntekkel közös fejlesztését, ami nagy segítség lehet...","id":"20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b93245b-7c63-456d-9638-7e38958b485f.jpg","index":0,"item":"edd5f0a3-5f56-4027-8cc0-0a02b0282364","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_loreal-cell-bioprint-borapolas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 06. 16:03","title":"5 perc alatt megmondja a L'Oréal gépe, hogyan reagálhat a bőre a kozmetikumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bd37b1-a20b-4d68-af24-75b79d4b9fd4.jpg","index":0,"item":"c2bb46f5-522d-45ec-a235-5ee9ad3040c3","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-han-kang-gorog-leckek-regeny-konyv-irodalom","timestamp":"2025. január. 05. 16:00","title":"„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél” – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f.jpg","index":0,"item":"871dbf0e-e20d-4a5f-bb13-4eb58b2a405b","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 06. 16:00","title":"„Ez az a szellemes és komolyan vett vígjáték, amelyre minden évad vár”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0172f39-88b6-4d25-b795-6205c999419c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált Bayer Zsolt Fábry Sándor szavaira azután, hogy utóbbi szerint a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, pláne nem Kossuth-díjat.","shortLead":"Reagált Bayer Zsolt Fábry Sándor szavaira azután, hogy utóbbi szerint a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, pláne nem...","id":"20250105_fabry-sandor-kossuth-dij-bayer-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0172f39-88b6-4d25-b795-6205c999419c.jpg","index":0,"item":"c19cde99-cfa0-4c64-a427-a90279c0bb95","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_fabry-sandor-kossuth-dij-bayer-zsolt","timestamp":"2025. január. 05. 21:57","title":"Bayer Zsolt szerint Fábry Sándor \"szarember\", ne is reméljen Kossuth-díjat, legfeljebb \"azoktól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]