[{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista hite vagy országmentő elszántsága?","shortLead":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista...","id":"20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"57b48ec9-8270-4bad-b80b-cd236dc3e557","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","timestamp":"2025. január. 05. 13:30","title":"A dzsihádból jön, de még nem tudni, hova tart Szíria új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Öt évre köthetnek szerződést a felek, Elon Musk cége az olasz kormány telekommunikációjának biztonságáért felelne.","shortLead":"Öt évre köthetnek szerződést a felek, Elon Musk cége az olasz kormány telekommunikációjának biztonságáért felelne.","id":"20250106_olaszorszag-spacex-telekommunikacios-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"5b02ccf0-08e9-4797-85f6-51453ba07e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_olaszorszag-spacex-telekommunikacios-szerzodes","timestamp":"2025. január. 06. 09:34","title":"Másfél milliárd eurót fizethet Olaszország a SpaceX-nek biztonsági szolgáltatásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","id":"20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"655b9718-1ec6-4c99-a0f2-47178e876c76","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","timestamp":"2025. január. 07. 10:48","title":"Magyar Péter Orbán Viktornak: Remélem, elnyerte tetszését az indiai fűszeres konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2dbfeb-1132-45ad-bbac-e80403ba6d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fővárosban, illetve a január elsejei tömegmészárlás helyszínén is tiltakoztak vasárnap.","shortLead":"A fővárosban, illetve a január elsejei tömegmészárlás helyszínén is tiltakoztak vasárnap.","id":"20250106_Tobb-ezren-tuntettek-Montenegroban-a-belugyminiszter-lemondasat-kovetelve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a2dbfeb-1132-45ad-bbac-e80403ba6d1f.jpg","index":0,"item":"1410a60b-6ec5-42b3-8fe7-365cf1147264","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Tobb-ezren-tuntettek-Montenegroban-a-belugyminiszter-lemondasat-kovetelve","timestamp":"2025. január. 06. 06:26","title":"Több ezren tüntettek Montenegróban a belügyminiszter lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja az alvásminőséget.","shortLead":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja...","id":"20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1.jpg","index":0,"item":"87e82eb9-a70c-47b6-829d-85f18092024b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","timestamp":"2025. január. 07. 08:03","title":"Rosszul alszik? Ez az 5 perces módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén az űrben továbbítaná az adatokat. A technológia adott, csak össze kell rakni.","shortLead":"Az optikai kábelhálózat kiegészítéseként, vagy inkább kiváltásaként hozná létre a NATO azt a rendszert, ami baj esetén...","id":"20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b92e82-861e-4277-91eb-bcaa4d01c35c.jpg","index":0,"item":"3ad9530d-c14c-49e4-8160-ddc59642899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_nato-urinternet-tenger-alatti-kabel-szabotazs","timestamp":"2025. január. 06. 19:03","title":"Újfajta interneten dolgozik a NATO, ha bekapcsolják, az nagy bajt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]