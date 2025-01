Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02","c_author":"Merkantil Bank Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak be az ágazatot képviselő szereplők egy kerekasztal-beszélgetésen. Az agráreszközök piacán ugyanakkor visszaesés tapasztalható, a szereplők borúlátóak a következő évet illetően. A személyautók esetében a károsanyag-kibocsátási kvótáknak való megfelelés nehezíti a piaci szereplők helyzetét.","shortLead":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak...","id":"20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02.jpg","index":0,"item":"6f1b5c01-eb0f-48b5-8807-fdb915786c04","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Az ellentmondásos magyar lízingpiac: erősödés az autóknál, gyengélkedés az agrárgépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani az online közösségi tereket.","shortLead":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani...","id":"20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"ee3a98b5-1f72-49b2-8145-c907a2b81df1","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Magyar Péter köröket ver Orbán Viktorra az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról. Sajnos jó pár alkalmazás vissza is él ezzel, viszont csupán néhány egyszerű lépésbe kerül visszaszerezni az adatok online irányítását.","shortLead":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról...","id":"20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc.jpg","index":0,"item":"7f058928-05bd-4899-ab12-3850afb6d5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","timestamp":"2025. január. 10. 08:03","title":"Fél, hogy a nyomában vannak a neten? Ilyen egyszerűen védheti meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","shortLead":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","id":"20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"9b481b70-95a2-4a0d-8835-cc9099bee77f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","timestamp":"2025. január. 09. 07:59","title":"A Porsche bemutatta a még erősebb új 911 Carrera S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","shortLead":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","id":"20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128.jpg","index":0,"item":"d16c9e2c-3da2-4db1-9fb2-6e7f82a63b1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","timestamp":"2025. január. 10. 08:41","title":"Úgy viszik az új Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai politikusok között. A németországi választások előtt kellene dűlőre jutni.","shortLead":"Szünet nélkül folyik az adok-kapok a Trump-adminisztrációban befolyásos szerepre készülő Elon Musk és az európai...","id":"20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"721be0eb-2c6f-41b8-ac49-b2b0408c7798","keywords":null,"link":"/eurologus/20250109_Elon-Musk-X-Macron-Scholz-Meloni","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"Elon Musk beszól az európai államfőknek és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő, ha maszkban ülő betegekről terjednek képek Pekingből. A HVG által megkérdezett virológus szerint azonban aggodalomra semmi ok, a HMPV nem Covid. ","shortLead":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő...","id":"20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523.jpg","index":0,"item":"c166824d-65de-4b7d-bc50-fcd6bf21fb2e","keywords":null,"link":"/360/20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","timestamp":"2025. január. 08. 13:30","title":"Újabb Kínából érkező vírussal riogatnak, de van okunk félni a HMPV-től?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","shortLead":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","id":"20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629.jpg","index":0,"item":"01f9ab11-99f1-4faa-87d2-81cb63ea3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","timestamp":"2025. január. 08. 18:00","title":"Pressman: Aggodalommal figyeljük, ahogy a korrupció aláássa Magyarország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]