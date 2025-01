Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48dc8c33-3e8c-46af-8954-3f0872291080","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A hagyományos bankhálózatok gyakran összeomlanak háborús helyzetekben, míg a decentralizált kriptovaluták különösen fontossá válhatnak az ellenállók számára.","shortLead":"A hagyományos bankhálózatok gyakran összeomlanak háborús helyzetekben, míg a decentralizált kriptovaluták különösen...","id":"20250111_hvg-kriptopenzek-haborus-finanszirozas-adomanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48dc8c33-3e8c-46af-8954-3f0872291080.jpg","index":0,"item":"bfc32578-8326-4959-bff0-2a8776ebf13e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-kriptopenzek-haborus-finanszirozas-adomanyok","timestamp":"2025. január. 11. 12:00","title":"Pénzügyi háborút is vív Ukrajna, titkos fegyvere a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","shortLead":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","id":"20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1.jpg","index":0,"item":"a952e1ac-da3c-479e-81e8-85717e9aa7e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","timestamp":"2025. január. 12. 07:21","title":"Miért kerül 300 millió forintba ez a 40 éves Audi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút mindkét oldalán. További grandiózus fejlesztési tervekről is szót ejtett. A fővárosi Fidesz eközben a külkerületi budapestiek szószólója akar lenni.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút...","id":"20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b.jpg","index":0,"item":"b5701142-8abe-47fc-8af2-d0fb849b8cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","timestamp":"2025. január. 11. 11:27","title":"Merész terveket ismertetett a Nagykörút zöldítésére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság közlése szerint az országból kiutasított moldáv embercsempész a baleset idején is Moldovában tartózkodott.","shortLead":"A hatóság közlése szerint az országból kiutasított moldáv embercsempész a baleset idején is Moldovában tartózkodott.","id":"20250110_rendorseg-moldav-embercsempesz-testver-sulyos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"fc6e1164-b466-4b24-acae-4770d25a102a","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_rendorseg-moldav-embercsempesz-testver-sulyos-autobaleset","timestamp":"2025. január. 10. 12:13","title":"Rendőrség: Nem a szabadon engedett embercsempész okozta a súlyos autóbalesetet, hanem a testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez már a harmadik halálos közúti baleset volt pénteken.","shortLead":"Ez már a harmadik halálos közúti baleset volt pénteken.","id":"20250110_nyiregyhaza-karambol-baleset-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0.jpg","index":0,"item":"336f3604-541a-43ec-9a9a-fc2a7591ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_nyiregyhaza-karambol-baleset-rendorseg","timestamp":"2025. január. 10. 19:56","title":"Két autó karambolozott, ketten meghaltak Nyíregyháza közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","shortLead":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","id":"20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb.jpg","index":0,"item":"6d89174a-1931-4a07-8eb1-33d6663e1a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","timestamp":"2025. január. 12. 10:23","title":"Rózsaszín ragaccsal próbálják megfékezni a Los Angeles-i lángokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6362e41e-156c-402a-a9ba-1e16537d7127","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább pusztít a Los Angeles-i tűzvész. Tom Hanks és Ben Affleck szerencsés volt, Anthony Hopkins és Jeff Bridges nem.","shortLead":"Tovább pusztít a Los Angeles-i tűzvész. Tom Hanks és Ben Affleck szerencsés volt, Anthony Hopkins és Jeff Bridges nem.","id":"20250110_Tom-Hanks-haza-a-csodaval-hataros-modon-nem-egett-le---mas-sztarok-nem-voltak-ilyen-szerencsesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6362e41e-156c-402a-a9ba-1e16537d7127.jpg","index":0,"item":"87f02357-a235-44fa-8c91-687477572d1f","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Tom-Hanks-haza-a-csodaval-hataros-modon-nem-egett-le---mas-sztarok-nem-voltak-ilyen-szerencsesek","timestamp":"2025. január. 10. 15:10","title":"Tom Hanks háza csodával határos módon nem égett le – más sztárok nem voltak ilyen szerencsések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a671ac0-cf45-4346-b334-24cf29451e42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Légzőszervi betegségek diagnosztikájára fejlesztenek új, hordozható, otthoni használatra is alkalmas légzésfunkciós mérőeszközt a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).","shortLead":"Légzőszervi betegségek diagnosztikájára fejlesztenek új, hordozható, otthoni használatra is alkalmas légzésfunkciós...","id":"20250110_szegedi-tudomanyegyetem-legzoszervi-betegsegek-diagnosztikaja-uj-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a671ac0-cf45-4346-b334-24cf29451e42.jpg","index":0,"item":"b8377c56-a670-4fdf-a2ad-35acbc6c95e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_szegedi-tudomanyegyetem-legzoszervi-betegsegek-diagnosztikaja-uj-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. január. 10. 19:03","title":"Szegedi kutatók dolgoznak rajta: olyan eszköz jöhet, ami otthon is kiszúrja a légzőszervi betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]