[{"available":true,"c_guid":"02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot vezetnek be.","shortLead":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot...","id":"20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c.jpg","index":0,"item":"49c72181-2899-467a-ba74-8f76a023181e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","timestamp":"2025. január. 15. 17:54","title":"A Fidesz visszalépett főpolgármester-jelöltjével állapodott meg a kormány arról, hogy mi legyen a lomtalanítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","shortLead":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","id":"20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777.jpg","index":0,"item":"16b73967-c0e9-4672-a475-8de3b4898a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","timestamp":"2025. január. 14. 17:55","title":"Csehország bejelentette, hogy már nem függnek az orosz olajtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni kezdték az online platformokon.","shortLead":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni...","id":"20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59.jpg","index":0,"item":"6b1df0ea-6c59-4ec9-aca1-efd3a44e4577","keywords":null,"link":"/elet/20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","timestamp":"2025. január. 14. 21:05","title":"Elmesélte, hogyan dőlt be az ál-Brad Pittnek, most online zaklatás-cunamival kell szembenéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa92ea6-8240-4cda-be45-e1aa3461ed87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább százezer kotta lett a tűz martaléka.","shortLead":"Legalább százezer kotta lett a tűz martaléka.","id":"20250115_arnold-schonberg-archivum-megsemmisult-los-angeles-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa92ea6-8240-4cda-be45-e1aa3461ed87.jpg","index":0,"item":"d09ac397-0259-4e1d-a4ea-454c9339029e","keywords":null,"link":"/elet/20250115_arnold-schonberg-archivum-megsemmisult-los-angeles-tuz","timestamp":"2025. január. 15. 12:13","title":"A Los Angeles-i tűzben megsemmisült Arnold Schönberg archívumának nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","shortLead":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","id":"20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446.jpg","index":0,"item":"9321c3da-a38e-4479-be9d-0fdaf0acd7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","timestamp":"2025. január. 14. 20:20","title":"Ötvenmillió forintért kelt el Alice Cooper hot-rodos egyedi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd95bc32-8cc2-48cb-b0be-4c01b9b06d65","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egykori dunai monarchia utódállamaiban a kulturális tisztogatás csak előjátéka egy nagyobb pusztításnak – fejti ki Michal Hvorecky a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent vendégcikkében.","shortLead":"Az egykori dunai monarchia utódállamaiban a kulturális tisztogatás csak előjátéka egy nagyobb pusztításnak – fejti ki...","id":"20250116_faz-michal-hvorecky-szlovak-iro-kleptokratak-szovetsege-robert-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd95bc32-8cc2-48cb-b0be-4c01b9b06d65.jpg","index":0,"item":"85709d63-9505-4d92-a04f-cbbecc8937e5","keywords":null,"link":"/360/20250116_faz-michal-hvorecky-szlovak-iro-kleptokratak-szovetsege-robert-fico","timestamp":"2025. január. 16. 13:00","title":"Michal Hvorecky szlovák író: Alakul a magyar, az osztrák, a szlovák és a cseh kleptokraták szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa45027c-817e-4398-a843-f713ea90f4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A walesi hercegné az után beszélt az egészségi állapotáról, hogy kedden meglátogatta a kórházat, ahol korábban kezelték.","shortLead":"A walesi hercegné az után beszélt az egészségi állapotáról, hogy kedden meglátogatta a kórházat, ahol korábban kezelték.","id":"20250115_katalin-hercegne-rak-remisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa45027c-817e-4398-a843-f713ea90f4b1.jpg","index":0,"item":"5724e437-75d3-413e-b491-22a7e6a42f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250115_katalin-hercegne-rak-remisszio","timestamp":"2025. január. 15. 09:02","title":"Katalin hercegné rákja remisszióban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt bennük. ","shortLead":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt...","id":"20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4.jpg","index":0,"item":"9f28f232-b349-47d5-b959-4e0f21aed85a","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","timestamp":"2025. január. 14. 17:40","title":"Különleges záradékot iktattak Nicole Kidman szerződésébe a Tom Cruise-zal forgatott szexjelenetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]