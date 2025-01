Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb közösségi platformjain. Az egyelőre Európára nem vonatkozó lazítást a konzervatívok a cenzúra végeként ünneplik, a liberálisok a gyűlöletbeszéd elszabadulásától tartanak.","shortLead":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb...","id":"20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127.jpg","index":0,"item":"feda2d24-1948-415c-b593-1b393110f98c","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","timestamp":"2025. január. 19. 11:00","title":"Zuckerberg azt mondja, a szólásszabadságot védi, de mások szerint csak becsicskult Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"V.É.","category":"360","description":"De még mennyire! Igaz, a Y.M.C.A. néhány év leforgása alatt – Donald Trump felejthetetlen táncmozdulatainak is köszönhetően – kőkemény MAGA-himnusz lett. Miután jól fizet, hogy az elnök túszul ejtette a dalt, ma már a Village People sem bánja, sőt a beiktatás napján még fel is fog lépni az együttes. ","shortLead":"De még mennyire! Igaz, a Y.M.C.A. néhány év leforgása alatt – Donald Trump felejthetetlen táncmozdulatainak is...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-village-people-ymca-meleg-kultura-maga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"03359308-06ca-49ee-a691-7d0c26648c83","keywords":null,"link":"/360/20250120_donald-trump-beiktatas-village-people-ymca-meleg-kultura-maga","timestamp":"2025. január. 20. 09:34","title":"Donald Trump tényleg egy meleghimnusz zenéjére fogja ünnepeltetni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt.","shortLead":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő...","id":"20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"4e2fe84a-0fcc-4cc8-b1ee-676044512c7b","keywords":null,"link":"/360/20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"37 millió forint teljesítményösztönző juttatást kaptak a határon túli magyarok pénzeit elosztó szervezet vezetői.","shortLead":"37 millió forint teljesítményösztönző juttatást kaptak a határon túli magyarok pénzeit elosztó szervezet vezetői.","id":"20250120_allami-cegek-premium-bethlen-gabor-ev-vegi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"4467bc3b-3ec8-4f3f-bc5a-8ac9d688dc60","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_allami-cegek-premium-bethlen-gabor-ev-vegi","timestamp":"2025. január. 20. 08:32","title":"Tényleg válság van: 23 állami cég vezetői közül csak a határon túliak pénzeit elosztók kaptak év végi prémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Így nem szövetségi, hanem tartományi szinten folytatódik a nyomozás az öt halálos áldozattal járó merénylet elkövetője ellen.","shortLead":"Így nem szövetségi, hanem tartományi szinten folytatódik a nyomozás az öt halálos áldozattal járó merénylet elkövetője...","id":"20250120_nemetorszag-magdeburg-karacsonyi-vasar-merenylet-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9.jpg","index":0,"item":"ab2da62e-238b-4a0b-8c14-39fc6b97723b","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_nemetorszag-magdeburg-karacsonyi-vasar-merenylet-gazolas","timestamp":"2025. január. 20. 12:28","title":"Nem volt terrorcselekmény a magdeburgi tömeges gázolás a német ügyészség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","shortLead":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","id":"20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200.jpg","index":0,"item":"9c9d63e9-aecc-4ff8-bd0b-5fea586a3b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","timestamp":"2025. január. 18. 21:42","title":"44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]