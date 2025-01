Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes áron vezeti be a piacra az elektromos Fronterát.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően növekedést hozó 2025-ben reménykedik az Opel hazai képviselete, mely ígéretes...","id":"20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"ec0efaa1-c620-4f43-8738-9a066b461382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-az-opel-frontera-minden-korabbinal-olcsobb-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Magyarországon az Opel minden korábbinál olcsóbb új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján ugyanis ezáltal csökkent is önnél többféle daganat kialakulásának a kockázata.","shortLead":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján...","id":"20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"85a6bca4-1d1a-412a-a791-c923297e6e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","timestamp":"2025. január. 19. 08:03","title":"Igyon, mert az jó: kiderült valami igazán pozitív a kávéról és más koffeines italokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad fogódzókat Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője.","shortLead":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad...","id":"20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca.jpg","index":0,"item":"70010229-2af7-418e-8963-d0fe24fa3298","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","timestamp":"2025. január. 19. 11:30","title":"Megtakarításaink kezelését különösen most érdemes szakértőkre bízni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","shortLead":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","id":"20250120_biden-kegyelem-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"61c5fb58-71df-4612-be99-b9a4a6732d05","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_biden-kegyelem-csalad","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"Joe Biden előzetes kegyelmet adott több családtagjának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült Államokban, hanem az ízig-vérig amerikai szuperhősős Marvel Snap kártyajáték is elérhetetlenné vált.","shortLead":"Joe Biden kormányának vasárnap életbe lépett szabályozása nemcsak a TikTok működését lehetetlenítette el az Egyesült...","id":"20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca62491f-20e6-412f-8015-7c9e0a3f3796.jpg","index":0,"item":"b03dd04a-76af-49ce-a1e6-f3e17ec7f18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_usa-tiktok-tilalom-tovabbi-alkalmazasok-bytedance-marvel-snap","timestamp":"2025. január. 19. 17:12","title":"Váratlan pofon csattant: 10 másik app is elsötétült a TikTok mellett az USA-ban, van köztük olyan is, amin mindenki meglepődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","shortLead":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","id":"20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"b17e2d79-c5f2-4458-8851-72bb1c0bb62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 20. 11:16","title":"„Nettó hazaárulás” – Karácsony kiakadt a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes rokonszenv, ezért lehetne alkalmas Orbán tárgyalni vele a vámháború elkerüléséről. A The Times szemleírója szerint a liberálisoknak nem szabadna fülüket, farkukat behúzva nézniük, hogy Trump ismét elnök lesz, mert ő egy zsarnok. Miként bánjunk a diktátorokkal – ehhez ad receptet a Springer-konszern Igazgatóságának elnöke. Amerika új, úgynevezett farkasharcos diplomáciája Kínával szemben maradandó károkat okozhat a Nyugatnak – figyelmeztet a New America agytröszt igazgatója. Donal Trump beiktatása előtt ezek a témák uralják a világ lapjait.","shortLead":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes...","id":"20250120_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"689a5e55-d8d5-4536-8afa-57d538fa43ad","keywords":null,"link":"/360/20250120_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 10:30","title":"Osztrák szakértői ötlet: Az EU Orbánt küldje Trumphoz egyeztetni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]