[{"available":true,"c_guid":"f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","shortLead":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","id":"20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d.jpg","index":0,"item":"a032676c-3d91-4a52-91c2-799dbd82cf35","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Kivégezték Kínában a novemberben 35 embert halálra gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy villanyfűtőgép gyulladt ki a Keleti egyik szerelővágányán, ami részben átterjedt egy mellette lévő mozdonyra.","shortLead":"Egy villanyfűtőgép gyulladt ki a Keleti egyik szerelővágányán, ami részben átterjedt egy mellette lévő mozdonyra.","id":"20250118_Videon-mutatja-a-pentek-esti-tuz-maradvanyait-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"c06364b8-c63c-4523-8d36-eba17be9c2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Videon-mutatja-a-pentek-esti-tuz-maradvanyait-a-MAV","timestamp":"2025. január. 18. 15:36","title":"Videón mutatja a péntek esti tűz maradványait a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","shortLead":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","id":"20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"c30cb620-9987-4538-9793-e857be03ac4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 12:39","title":"Biró Ferenc állítja, nem igaz, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élne, de a kamerákat és a drótkerítést valóban a hivatal fizette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","shortLead":"A főpolgármester szerint a történetnek nincs itt vége.","id":"20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"b17e2d79-c5f2-4458-8851-72bb1c0bb62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Netto-hazaarulas-Karacsony-Gergely-kiakadt-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 20. 11:16","title":"„Nettó hazaárulás” – Karácsony kiakadt a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","shortLead":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"fa1b23b9-fbd4-40d9-b93b-6ad9aa2553e0","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","timestamp":"2025. január. 20. 10:21","title":"Majka új száma már a legnagyobb nemzetközi dalszövegoldalon is pörög, Eminemet és Billie Eilisht is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","shortLead":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","id":"20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8.jpg","index":0,"item":"4c1ce956-a38b-4ddb-9fee-6453bad69876","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","timestamp":"2025. január. 18. 20:23","title":"Elfogták a Tisza Párt aktivistájának támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]