Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben a kolumbiai kormány tehetetlenül szemléli az eseményeket.","shortLead":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben...","id":"20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393.jpg","index":0,"item":"346024b0-a206-42bc-acc7-42c998c7732d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","timestamp":"2025. január. 20. 11:07","title":"Mészárlásba fulladt a kolumbiai lázadó csoportokkal folytatott béketárgyalás, legalább 80-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba3443-8f86-4cb8-bd10-2f16e96cfc77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szülők arról sem gondoskodtak, hogy a fiú a kötelező védőoltásokat időben megkapja.","shortLead":"A szülők arról sem gondoskodtak, hogy a fiú a kötelező védőoltásokat időben megkapja.","id":"20250120_ugyeszseg-vademeles-bortonbuntetes-elhanyagolt-gyerek-iskolai-hianyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35ba3443-8f86-4cb8-bd10-2f16e96cfc77.jpg","index":0,"item":"3fd75847-7ba1-42c9-8c3a-86e0d2c5b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_ugyeszseg-vademeles-bortonbuntetes-elhanyagolt-gyerek-iskolai-hianyzas","timestamp":"2025. január. 20. 11:28","title":"Börtönt kértek egy zalavári házaspárra, amiért nem járatták iskolába 15 éves gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","shortLead":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","id":"20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"0f612422-4258-4ee4-b7ae-952a1adea059","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:25","title":"Karácsony Gergely: A fővárosnak elővásárlási joga van Rákosrendező területére, amivel élni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz kötődésű Star Blizzard újabb, magas rangú szereplők elleni adathalászkampányt indított: kormányzati, diplomáciai, védelmi, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó, valamint Ukrajnát segítő szervezetek egyaránt a célkeresztjükben vannak.","shortLead":"Az orosz kötődésű Star Blizzard újabb, magas rangú szereplők elleni adathalászkampányt indított: kormányzati...","id":"20250120_whatsapp-star-blizzard-adathalasz-kampany-tamadas-beszelgetesek-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0.jpg","index":0,"item":"f284aaa9-3cef-48fb-8568-067e5cc1d67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_whatsapp-star-blizzard-adathalasz-kampany-tamadas-beszelgetesek-ellopasa","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"A vírusirtó sem riaszt az újfajta támadásnál, de minden WhatsApp-beszélgetését ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7237cd27-83d9-40c0-b022-60dd23bdb142","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök jelezte, helyre akarja állítani az orosz–amerikai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem Moszkva hibájából szakadtak meg.","shortLead":"Az orosz elnök jelezte, helyre akarja állítani az orosz–amerikai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem Moszkva hibájából...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-vlagyimir-putyin-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7237cd27-83d9-40c0-b022-60dd23bdb142.jpg","index":0,"item":"063ddf4c-f51c-4382-a2b0-9e0520bdaf3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_donald-trump-beiktatas-vlagyimir-putyin-gratulacio","timestamp":"2025. január. 20. 17:45","title":"Putyin már az eskütétel előtt gratulált Trumpnak a hivatalba lépéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlan tartalmú vényekkel kiváltott gyógyszerekkel üzleteltek. ","shortLead":"Valótlan tartalmú vényekkel kiváltott gyógyszerekkel üzleteltek. ","id":"20250122_Gyogyszerhamisito-halozatot-szamolt-fel-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"6fdebb76-03ae-47c1-9b76-260529805320","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyogyszerhamisito-halozatot-szamolt-fel-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 22. 08:42","title":"Lezárul a nyomozás a gyógyszerhamisító hálózat ügyében, tizenkét gyanúsítottat azonosítottak és hallgattak ki a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy része Elon Musknál van, de akad még néhány dollármilliárdos a listán.","shortLead":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy...","id":"20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"d124f75b-d727-44fa-af77-f5e213a83c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"Több pénze van a Trump-kormány tagjainak, mint amennyi Magyarország és Görögország együttes GDP-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki, ha az állam a teljes infrastruktúrát megépítette, és az összes szabályt, amit kell, átírta.","shortLead":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki...","id":"20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6.jpg","index":0,"item":"762af345-4b67-4d72-85a7-843b071554b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 11:13","title":"500 méteres felhőkarcoló is lehet Rákosrendezőn, 2039-ig is várhatunk, hogy az állam megkapja a teljes vételárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]