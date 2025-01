Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja a polgármester is arról számolt be, hogy saját szemével látta a cérnavékony, 4-5 milliméter hosszú élőlényeket a vízben.","shortLead":"Pár napja a polgármester is arról számolt be, hogy saját szemével látta a cérnavékony, 4-5 milliméter hosszú...","id":"20250121_Fergek-miatt-nem-fogyaszthato-az-ivoviz-Pilisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"4d42f6bc-40ba-4681-895d-dbf9b582d234","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fergek-miatt-nem-fogyaszthato-az-ivoviz-Pilisen","timestamp":"2025. január. 21. 20:45","title":"Még mindig férges a víz Pilisen, a kormányhivatal betiltotta a fogyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet mutatnak be területcserével.","shortLead":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet...","id":"20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab.jpg","index":0,"item":"2d7d7422-ef73-4ab7-94b8-9bc7fdc9fd02","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 22. 11:19","title":"Trump szankciókkal és az ukránoknak feltétel nélkül adott fegyverekkel kényszerítené tárgyalóasztalhoz Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2025 legelején minden harmadik felnőtt a Tisza Pártot támogatta.","shortLead":"2025 legelején minden harmadik felnőtt a Tisza Pártot támogatta.","id":"20250121_A-Tisza-Part-mar-9-szazalekkal-jar-a-Fidesz-elott-egy-friss-kozvelemeny-kutatas-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"de475c4d-264c-4862-a57b-bb483146da32","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_A-Tisza-Part-mar-9-szazalekkal-jar-a-Fidesz-elott-egy-friss-kozvelemeny-kutatas-szerint","timestamp":"2025. január. 21. 12:54","title":"A Tisza Párt már 9 százalékkal jár a Fidesz előtt egy friss közvélemény-kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","shortLead":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","id":"20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7.jpg","index":0,"item":"65edaea0-3fb9-472b-90ed-b79af12c74e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","timestamp":"2025. január. 22. 09:21","title":"Meghalt Bertrand Blier, aki imádott Depardieu-vel provokálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor kerülhet.","shortLead":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor...","id":"20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e.jpg","index":0,"item":"c71ee732-d12a-48ee-864b-2af35a5fb715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Adatközpontokat telepítenek a Holdra, februárban indulhat az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban adná.","shortLead":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban...","id":"20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"5a3897ba-ce4c-434d-a2a5-e2ffae89dc49","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 21. 17:56","title":"Lázár üzent Karácsonynak: 5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405eaed8-264e-4d4b-97b7-cdbba2a2804a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság szerint az utasok leghatékonyabban a cég honlapján vagy mobilalkalmazásán keresztül intézhetik ügyeiket.","shortLead":"A légitársaság szerint az utasok leghatékonyabban a cég honlapján vagy mobilalkalmazásán keresztül intézhetik ügyeiket.","id":"20250121_wizzair-ugyfelszolgalat-emelt-dijas-telefonszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/405eaed8-264e-4d4b-97b7-cdbba2a2804a.jpg","index":0,"item":"3a01276d-af7a-48b1-b801-4c25d16fdc6f","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_wizzair-ugyfelszolgalat-emelt-dijas-telefonszam","timestamp":"2025. január. 21. 10:36","title":"A Wizz Air megszünteti az emelt díjas telefonszámát és bővíti az ügyfélszolgálati lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","shortLead":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","id":"20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30.jpg","index":0,"item":"df9cf301-6912-4b81-9652-77199b1fd235","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","timestamp":"2025. január. 22. 14:23","title":"Sting beteg lett, két koncertjét is elhalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]