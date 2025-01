Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","shortLead":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","id":"20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30.jpg","index":0,"item":"df9cf301-6912-4b81-9652-77199b1fd235","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","timestamp":"2025. január. 22. 14:23","title":"Sting beteg lett, két koncertjét is elhalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42244d23-72d0-42a5-8272-217fc29c5340","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két nappal azelőtt, hogy a magyar állam eladta a területet az arab befektetőnek.","shortLead":"Két nappal azelőtt, hogy a magyar állam eladta a területet az arab befektetőnek.","id":"20250122_mini-dubaj-rakosrendezo-habony-arpad-garancsi-istvan-stockton-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42244d23-72d0-42a5-8272-217fc29c5340.jpg","index":0,"item":"d7421b6d-d9fe-447e-ac5b-97e30cda2eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_mini-dubaj-rakosrendezo-habony-arpad-garancsi-istvan-stockton-zrt","timestamp":"2025. január. 22. 17:25","title":"Válasz: Garancsi István is tulajdonos lett a Mini-Dubaj területére elővásárlási joggal bíró cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","shortLead":"Túl nagy volt a tempó a havas útra. ","id":"20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdd09fd-fbba-4713-b570-c3ea095cc9dc.jpg","index":0,"item":"7e9d480e-1a13-4294-abf5-c62a4bf20a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_csuszos-M5-os-szerencsesen-vegzodott-az-video","timestamp":"2025. január. 22. 11:41","title":"Megtréfálta a csúszós M5-ös az autóst, de most szerencsésen végződött a piruett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi az independent elemzője. A Washington Post leszedi a keresztvizet mind Bidenről, mint Trumpról az általuk aláírt amnesztiarendelet miatt. Lesz-e Trumpnak elég pénze kitoloncolni milliókat Amerikából – kételkedik egy szakértő a Die Weltben. A New York Times szerint Trump eljátszotta a tekintélyét, miután kegyelmet adott a január 6-i lázadás csaknem minden részvevőjének. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi...","id":"20250122_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"e708856a-a05f-47dc-933c-a07027f5c5d5","keywords":null,"link":"/360/20250122_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 22. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Ki lesz az EU súgója Trumpnál? Orbán, Meloni vagy Rutte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok megfigyelték az uniós nyomozókat, akik a miniszterelnök veje után vizsgálódtak az Elios-ügyben.","shortLead":"Tereltek és tagadtak az Európai Parlamentben a Fidesz képviselői azzal kapcsolatban, hogy a magyar titkosszolgálatok...","id":"20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550388aa-9a18-4039-81dd-4e805806b9c6.jpg","index":0,"item":"6f577610-ecb4-4f8d-9d0d-328e53a156d2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250121_elios_tiborcz_europai-parlament_korrupcio-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 21:53","title":"Még mindig hosszú árnyékot vet az EU-ban az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után önkritikusan nyilatkoztak a játékosok, a szövetségi kapitány pedig a motivációt hiányolta. ","shortLead":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után...","id":"20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54.jpg","index":0,"item":"f564a24b-01b9-4959-8fb6-905221f96019","keywords":null,"link":"/sport/20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 22. 09:14","title":"Vereség a franciák ellen: „Meg szerettük volna lepni őket, de sajnos magunkat leptük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a236eeb9-cfba-4ce5-aff4-b75ca6837de0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb, naperőművet és akkumulátoros energiatárolót kombináló rendszerét építi fel Abu Dhabiban CATL és az Egyesült Arab Emirátus-beli Masdar. A rekorder rendszer 5,2 GW napenergia- és 19 GWh energiatároló-kapacitást nyújt majd.","shortLead":"A világ legnagyobb, naperőművet és akkumulátoros energiatárolót kombináló rendszerét építi fel Abu Dhabiban CATL és...","id":"20250123_catl-masdar-vilag-legnagyobb-energiatarolo-rendszere-abu-dhabi-tener","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a236eeb9-cfba-4ce5-aff4-b75ca6837de0.jpg","index":0,"item":"df567197-b71a-4d06-a443-4d9b2d0749fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_catl-masdar-vilag-legnagyobb-energiatarolo-rendszere-abu-dhabi-tener","timestamp":"2025. január. 23. 06:03","title":"2360 milliárd forintból megépíti a világ legnagyobb energiatároló rendszerét a CATL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cdc060-fd5d-4213-a846-bb47135d7978","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miért van mínusz az Ügyfélkapu+-on? Mi lesz a bölcsisekkel, ha a kétfaktoros azonosítás 4+-os? Hogyan pörgeti ki a hat számjegyet az ovis Petike? A DÁP-ból kell megtudni, hogy megújul a MÁV? KAP alig várja már a szelfis azonosítást, szemléltette is, hogy kell csinálni. De milyen a kétfaktoros azonosítás élőben az okmányirodában két tanúval és a tűzcsappal? Így birkózott meg a Duma Aktuál csapata az átállással az Ügyfélkapuról az Ügyfélkapu+-ra, illetve a Digitális Állampolgárság nevű mobilalkalmazásra. ","shortLead":"Miért van mínusz az Ügyfélkapu+-on? Mi lesz a bölcsisekkel, ha a kétfaktoros azonosítás 4+-os? Hogyan pörgeti ki a hat...","id":"20250122_duma-aktual-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cdc060-fd5d-4213-a846-bb47135d7978.jpg","index":0,"item":"3c419323-7d43-44d6-aa7d-c422c4065ed7","keywords":null,"link":"/360/20250122_duma-aktual-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Duma Aktuál: Nyitva van az Ügyfélkapu, csak bújjatok rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]