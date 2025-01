Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság friss ítéletében eljárásjogi hibát állapított meg, és az Államkincstár szerint a pénz nem jár vissza automatikusan. A főváros készült erre a válaszra, és ha kell, kártérítési pert indít. ","shortLead":"A bíróság friss ítéletében eljárásjogi hibát állapított meg, és az Államkincstár szerint a pénz nem jár vissza...","id":"20250121_nem-jar-vissza-a-penz-Budapestnek-tovabbra-is-fizetniuk-kell-a-szolidaritasi-adot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"3e5adcc0-0683-4a81-8cb2-930868c85d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nem-jar-vissza-a-penz-Budapestnek-tovabbra-is-fizetniuk-kell-a-szolidaritasi-adot-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 16:53","title":"Reagált az Államkincstár: nem jár vissza a pénz Budapestnek, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","shortLead":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","id":"20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"5edf0eb2-3c8e-42d0-87f5-023ba493c717","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","timestamp":"2025. január. 22. 05:17","title":"Donald Trump több százmilliárd dolláros fejlesztést jelentett be a mesterséges intelligencia terjedése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak majd pihenni a nem fővárosban élő, átvezényelt mentősök. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője egyéb információkat is megosztott az új rendszerről, például azt, hogyan tudnak...","id":"20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"f520dad3-d95b-4bde-8d0a-e815f0b2ac50","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyorfi-Pal-Tavasztol-vezenyelnek-at-a-videki-mentosoket-Budapestre-vezenylese","timestamp":"2025. január. 22. 05:35","title":"Győrfi Pál: Várhatóan tavasztól vezényelnék át Budapestre a vidéki mentősöket, akik nem kapnak majd külön pótlékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 800 ezer család kap pénzt az állampapírok után. ","shortLead":"Nagyjából 800 ezer család kap pénzt az állampapírok után. ","id":"20250122_Orban-Viktor-Itt-a-repulorajt-allampapir-kamat-kifizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"f4196f9c-287f-4361-9dd9-9eec77c2b334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Orban-Viktor-Itt-a-repulorajt-allampapir-kamat-kifizetes","timestamp":"2025. január. 22. 13:21","title":"Orbán Viktor szerint így kezdődik egy fantasztikus év, pedig csak kifizetik, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját, hogy nemrégiben feketelistára tette a Pentagon? És mi történik, ha keményebb szankciókat is hoznak ellene az USA-ban? A listázás nem csak a magyar gigagyár miatt kérdéses, a Tesla és a Ford is komoly terveket szövögetett a világ legnagyobb akkugyártójával. Mik a lehetséges forgatókönyvek?","shortLead":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját...","id":"20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"e5ff4701-768e-48c3-a0e4-506eaa203eb3","keywords":null,"link":"/360/20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","timestamp":"2025. január. 21. 14:14","title":"Mi lesz a CATL debreceni gyárával és Elon Musk nevadai terveivel, ha szigorodnak az amerikai szankciók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22.jpg","index":0,"item":"60a4f740-ec31-4258-9dac-91c68c6a0ed3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","timestamp":"2025. január. 22. 07:59","title":"Hihetetlen, de csak 582 kilométer van ebben a régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae9efce-5951-4ea8-8c8e-f483810b00d0","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Orbán Viktor több hangszeren játszik, hogy Trump odafigyeljen rá. Gyürk Andrást, a miniszterelnök egyik fontos háttéremberét Andy Harris képviselő épp Donald Trump beiktatásakor hívta meg az Egyesült Államokba. Harris a képviselőház ultra-konzervatív képviselői csoportjának a vezetője, befolyásos figura Washingtonban, aki ukrán és magyar felmenőkkel is bír.","shortLead":"Orbán Viktor több hangszeren játszik, hogy Trump odafigyeljen rá. Gyürk Andrást, a miniszterelnök egyik fontos...","id":"20250122_Ukran-magyar-szarmazasu-befolyasos-kepviselo-meghivasara-ment-a-Fidesz-kampanystrategaja-Trump-beiktatasakor-Amerikaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae9efce-5951-4ea8-8c8e-f483810b00d0.jpg","index":0,"item":"e5ed40bc-1c74-4f63-9848-00329e99b618","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ukran-magyar-szarmazasu-befolyasos-kepviselo-meghivasara-ment-a-Fidesz-kampanystrategaja-Trump-beiktatasakor-Amerikaba-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 13:15","title":"Ukrán-magyar származású, befolyásos képviselő meghívására ment a Fidesz kampánystratégája Trump beiktatásakor Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836fd102-0c4d-4d01-ab9e-196fbfeabfe9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi politikus szerint a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződéssel az is baj, hogy „gyakorlatilag minden magyar jogszabály és építési szabály alól felmenti az arab beruházókat”.","shortLead":"A fővárosi politikus szerint a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződéssel az is baj, hogy „gyakorlatilag...","id":"20250121_Vitezy-a-mini-Dubajrol-Ha-tud-elni-a-fovaros-az-elovasarlasi-jogaval-akkor-elnie-is-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836fd102-0c4d-4d01-ab9e-196fbfeabfe9.jpg","index":0,"item":"3ffbb422-2664-42f7-a818-4232b0c27754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Vitezy-a-mini-Dubajrol-Ha-tud-elni-a-fovaros-az-elovasarlasi-jogaval-akkor-elnie-is-kell","timestamp":"2025. január. 21. 15:37","title":"Vitézy a Mini-Dubajról: Ha tud élni a főváros az elővásárlási jogával, akkor élnie is kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]