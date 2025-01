Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936cfe04-9f14-4a0e-92c1-3d45229e3a81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Január eleje óta hivatalosan is az El Capitan nevű amerikai szuperszámítógép a világ legerősebb ilyen egysége. Az eszközzel a nukleáris fegyverzet biztonságát őrzik, de fejlesztésekre is használható.","shortLead":"Január eleje óta hivatalosan is az El Capitan nevű amerikai szuperszámítógép a világ legerősebb ilyen egysége...","id":"20250123_el-capitan-vilag-legerosebb-szuperszamitogepe-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936cfe04-9f14-4a0e-92c1-3d45229e3a81.jpg","index":0,"item":"153b9c25-573a-4e84-85b6-f9139668f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_el-capitan-vilag-legerosebb-szuperszamitogepe-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 23. 18:03","title":"Bekapcsolták a világ legerősebb szuperszámítógépét, nincs hozzá fogható a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0700cc-59ff-4f22-a9a3-083500c907f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat az ügyben, az üldözést térfigyelő kamerák rögzítették.","shortLead":"Az ügyészség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat az ügyben, az üldözést térfigyelő kamerák rögzítették.","id":"20250123_kecskemet-megkergetett-lany-ferfi-no-konfliktus-bantalmazas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0700cc-59ff-4f22-a9a3-083500c907f1.jpg","index":0,"item":"4ec0c2fc-b9de-47d6-afd4-1cf1c717bb98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_kecskemet-megkergetett-lany-ferfi-no-konfliktus-bantalmazas-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 12:20","title":"A nyílt utcán kergették a kecskeméti lányt, így végül a rendőrségen keresett menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1625-c937-4aa2-b9ac-afc1f68c763f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmkészítéssel már tavaly felhagyott az Oscar-díjas színészlegenda.","shortLead":"A filmkészítéssel már tavaly felhagyott az Oscar-díjas színészlegenda.","id":"20250122_Judi-Dench-olyan-rosszul-lat-hogy-egyedul-utcara-sem-lephet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85dd1625-c937-4aa2-b9ac-afc1f68c763f.jpg","index":0,"item":"90d05cf2-ae76-4a0f-8af2-6972bf83a484","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Judi-Dench-olyan-rosszul-lat-hogy-egyedul-utcara-sem-lephet","timestamp":"2025. január. 22. 15:32","title":"A 90 éves Judi Dench olyan rosszul lát, hogy egyedül már utcára sem léphet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától Argentínán át az afrikai államokig az a célja, hogy – magyar adófizetői pénzből – Orbánék ideológiai testvéreit erősítsék. A politikai machinációval azonban nem képes minden célját elérni a Fidesz.","shortLead":"A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától...","id":"20250123_hvg-kolcsonguru-visszajar-habony-szijjarto-gruzia-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565.jpg","index":0,"item":"ed69f52f-35f5-48dc-a42a-f3ff472b2c5f","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-kolcsonguru-visszajar-habony-szijjarto-gruzia-kampany","timestamp":"2025. január. 23. 06:30","title":"A Habony-művek machinációi Grúziától Amerikáig: felforgatás, befolyás és anyagi haszonszerzés a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de78c8-3cc5-43b0-8067-1ab7ffff4a5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az GDP öt százalékának megfelelő éves katonai kiadást sürgető Donald Trump beiktatására megmozdultak Európában is. Kaja Kallas szerint EU-s és tagállami szinten is kevés a forrás, több ország még a kétszázalékos költéstől is elmarad. Az öt nagy közben irreálisnak nevezte Trump elvárását.","shortLead":"Az GDP öt százalékának megfelelő éves katonai kiadást sürgető Donald Trump beiktatására megmozdultak Európában is. Kaja...","id":"20250122_EU-s-fokepviselo-Donald-Trumpnak-igaza-van-kaja-kallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57de78c8-3cc5-43b0-8067-1ab7ffff4a5d.jpg","index":0,"item":"615d83c2-edcd-4ee5-9a64-caeaf9248db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_EU-s-fokepviselo-Donald-Trumpnak-igaza-van-kaja-kallas","timestamp":"2025. január. 22. 16:23","title":"Az EU-s főképviselő szerint Donald Trumpnak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","shortLead":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","id":"20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682.jpg","index":0,"item":"e618de30-791f-4a53-ab54-806be679541d","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","timestamp":"2025. január. 23. 16:39","title":"Rovarszennyezett az Auchan zacskós hántolt árpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d733745-136b-440a-baa0-c0d7fdd0144a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben akár az iPhone-ok is humanoid robotok „keze” alatt készülhetnek – de egyelőre más téren próbálgatja őket a Foxconn.","shortLead":"A jövőben akár az iPhone-ok is humanoid robotok „keze” alatt készülhetnek – de egyelőre más téren próbálgatja őket...","id":"20250122_foxconn-ubtech-robotics-megallapodas-humanoid-robotok-alkalmazasa-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d733745-136b-440a-baa0-c0d7fdd0144a.jpg","index":0,"item":"5e0d1a9d-1d10-44bd-ab6e-6c731122d4cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_foxconn-ubtech-robotics-megallapodas-humanoid-robotok-alkalmazasa-gyartas","timestamp":"2025. január. 22. 14:03","title":"Humanoid robotok állnak munkába a gyárban, ahol az iPhone-ok is készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]