Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig. MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból

A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár. Dél-Koreában sok ezer tüntető sürgette a felfüggesztett elnök letartóztatását

Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung új hűtőszekrényei. A CES 2025 technológiai kiállításon bemutatkozó újdonságokban mindezekért természetesen a mesterséges intelligencia felel. Ezekben a hűtőkben hosszabban maradnak frissek az ételek, egy egész érdekes megoldással állt elő a Samsung

A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták. Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával

Jelentős állomásához érkezett az OpenAI mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztése: az egyik új MI-modell az emberi teljesítménynek megfelelő eredményeket produkált egy olyan tesztben, amellyel az „általános intelligenciát" mérik. Az OpenAI állítja: az új MI-je már megüti egy átlagember szintjét

„Kevésen múlt, hogy meg se szülessél" – különös alaphelyzetből rugaszkodik el a Nobel-díjas Han Kang új regénye

A Tiszának az előrehozott választás témájának napirenden tartása – ezzel együtt leginkább annak elkerülése – mellett a pártépítés lesz a legfőbb feladata 2025-ben, a Fidesznek pedig a gazdaság felpörgetése és saját táborának megtartása. Mi vár a magyar politikára és a választókra a most kezdődő évben? A választás időpontjánál is fontosabb, telik-e osztogatásra a Fidesznek, miközben a kilátásoknál csak a közhangulat rosszabb

A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben. Biztonsági okok miatt nem indít és nem fogad járatokat a szentpétervári repülőtér