[{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint nincsenek meg a szabadlábra helyezés feltételei.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint nincsenek meg a szabadlábra helyezés feltételei.","id":"20250124_battai-rem-borton-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c.jpg","index":0,"item":"4779adc3-69fb-47f8-83d2-1af78d3c485f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_battai-rem-borton-birosag","timestamp":"2025. január. 24. 16:43","title":"Börtönben marad a battai rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Bidenék felmondták, Trump elnök hivatalba lépése után talán gyorsabban vissza lehet állítani.","shortLead":"Bidenék felmondták, Trump elnök hivatalba lépése után talán gyorsabban vissza lehet állítani.","id":"20250124_adoegyezmeny-megujitasa-usa-orban-hatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"2888470f-4f99-4eac-a574-0acd86790b29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_adoegyezmeny-megujitasa-usa-orban-hatarozat","timestamp":"2025. január. 24. 08:46","title":"Orbán Viktor felhatalmazta Nagy Mártont, hogy kezdjen tárgyalásokat a kettős adóztatást kizáró magyar–amerikai egyezmény megújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d757bc-db9c-4850-9f5b-26cfd63927d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő úgy véli, a Fidesz veszélyben érzi a hatalmát, ezért el akarja játszani a megmentőt.","shortLead":"A képviselő úgy véli, a Fidesz veszélyben érzi a hatalmát, ezért el akarja játszani a megmentőt.","id":"20250123_iskolai-bombariado-hadhazy-akos-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d757bc-db9c-4850-9f5b-26cfd63927d5.jpg","index":0,"item":"5cb6ce25-a218-42db-9de1-2084954ce1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-hadhazy-akos-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 11:52","title":"Hadházy szerint a kormánynak kapóra jött a tömeges bombariadó, mert így muszlim terroristákkal ijesztgethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Lázár János azt ígérte, január végéig megérkezik a városhoz a pénzt, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak kezdeni az újjáépítéshez.","shortLead":"Lázár János azt ígérte, január végéig megérkezik a városhoz a pénzt, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak kezdeni...","id":"20250124_miskolc-leegett-barlangfurdo-ujjaepites-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225.jpg","index":0,"item":"80f4ed63-0303-4782-ba65-b373adc467fd","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_miskolc-leegett-barlangfurdo-ujjaepites-tamogatas","timestamp":"2025. január. 24. 18:12","title":"1,3 milliárd forintot kap Miskolc a leégett barlangfürdő újjáépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint pénteken biztonságban folytatódhat az oktatás minden magyar iskolában.","shortLead":"A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint pénteken biztonságban folytatódhat az oktatás minden magyar...","id":"20250124_retvari-bombariado-iskolak-tanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46ca0a1-dd8a-4327-84b8-f248af44b89b.jpg","index":0,"item":"b27aceee-20ea-4531-a131-4c0bbb9431a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_retvari-bombariado-iskolak-tanitas","timestamp":"2025. január. 24. 05:35","title":"Rétvári: 303 iskolát vizsgáltak át, robbanószert sehol sem találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Balogh Lajos az 1990-es évek közepén négy fiatal nőt ölt meg emberi mivoltából teljesen kivetkőzve, különösen kegyetlen módszerekkel Százhalombattán. A 140-es IQ-val rendelkező szobafestő-mázolót életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság – akkor még nem volt tényleges életfogytiglan. A médiában időről időre feltűnő Balogh jelenleg is börtönbüntetését tölti. Legkorábban 2020-ban bocsáthatták volna feltételes szabadlábra, de miután eltörte egy rabtársa orrát, ez az időpont 2025-re tolódott. A hazai kriminalisztikatörténet legdöbbenetesebb sorozatgyilkosságát elkövető Balogh január 24-én lett volna feltételesen szabadlábra bocsátható, de a büntetés-végrehajtási bíró úgy döntött, börtönben marad. ","shortLead":"Balogh Lajos az 1990-es évek közepén négy fiatal nőt ölt meg emberi mivoltából teljesen kivetkőzve, különösen kegyetlen...","id":"20250123_battai-rem-balogh-lajos-nemi-eroszak-sorozatgyilkossag-felteteles-szabadlab-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c.jpg","index":0,"item":"b3c82562-574d-4705-9258-0a4049e49869","keywords":null,"link":"/360/20250123_battai-rem-balogh-lajos-nemi-eroszak-sorozatgyilkossag-felteteles-szabadlab-dontes","timestamp":"2025. január. 23. 19:47","title":"„Nekem a halál maga nem volt elég. Akartam, hogy szenvedjenek” – most sem szabadulhat a battai rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","shortLead":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","id":"20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"909e44f7-9a95-4ad8-8851-17e0a2a8826f","keywords":null,"link":"/360/20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","timestamp":"2025. január. 23. 16:00","title":"Szente Vajk viszi a zenés-táncos műfajokra váltott Erkel Színház ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]