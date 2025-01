Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A buchenwaldi koncentrációs tábor helyén létesült emlékhely igazgatója azt ajánlja az AfD-támogató milliárdosnak, hogy lapozza át ismét a történelemkönyvet, mert abból sokat okulhat. Trump a törvényesség határait kóstolgatja, írja az Economist vezércikke, az USA-val foglalkozó kommentárrovata szerint Amerika tényleg aranykorba léphet be Trump alatt, akinek legnagyobb ellenfele alighanem ő maga. Elina Valtonen finn külügyminiszter szerint Putyinnal nem szabad békét kötni, mert akkor egy autokratát jutalmaznánk. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A buchenwaldi koncentrációs tábor helyén létesült emlékhely igazgatója azt ajánlja az AfD-támogató milliárdosnak...","id":"20250124_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ce2b1517-7a4b-441a-8c50-ff6e1e9b6929","keywords":null,"link":"/360/20250124_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 24. 10:45","title":"The Times-interjú: Elon Musk „egy őrült szélsőséges, aki mérget terjeszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd jól, és több figyelemre méltó képessége is van.","shortLead":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd...","id":"20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2.jpg","index":0,"item":"ad910345-c44f-4e3c-8f89-7210181fb1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","timestamp":"2025. január. 23. 18:33","title":"Megcsinálták, működik: jöhetnek a robotméhek, melyek a beporzást is simán elvégzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc94c5a-4b82-46f5-aa62-23c8f8776469","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Zsugorfláció a napelemes támogatásoknál: kevesebb pályázónak, számottevően kisebb támogatási intenzitással lehet háztartási napelemes rendszerhez jutni azután, hogy kifutott az utolsó kimondottan erre szolgáló program. Így is megérheti a pályázóknak, az ágazat viszont nem repes örömében, szerintük nem pályázatokkal kellene megoldani a kérdést.","shortLead":"Zsugorfláció a napelemes támogatásoknál: kevesebb pályázónak, számottevően kisebb támogatási intenzitással lehet...","id":"20250125_napelemes-palyazat-napenergia-plusz-program-falusi-videki-otthonfelujitasi-tamogatas-ingatlan-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc94c5a-4b82-46f5-aa62-23c8f8776469.jpg","index":0,"item":"15afc651-088b-44f7-a940-dcab47c23618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_napelemes-palyazat-napenergia-plusz-program-falusi-videki-otthonfelujitasi-tamogatas-ingatlan-felujitas-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 09:00","title":"Kifutott az utolsó pályázat, de még marad lehetőség lakossági napelemek támogatására – csak egy szűkebb körnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678 ezer főre mérséklődött. A hónapban decemberében a munkanélküliek száma 210 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.","shortLead":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678...","id":"20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9.jpg","index":0,"item":"0620ba70-6cde-464e-8be6-1022e70dcb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:39","title":"Megjöttek a friss foglalkoztatási adatok, lehet örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna kész békefenntartó kontingenst fogadni.","shortLead":"Az ukrán államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna kész békefenntartó kontingenst fogadni.","id":"20250123_Zelenszkij-a-Bloombergnek-az-ukran-erok-csokkentese-eseten-mas-csapatokra-lesz-szukseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"9609e840-8305-4d4a-8638-8893c648c018","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Zelenszkij-a-Bloombergnek-az-ukran-erok-csokkentese-eseten-mas-csapatokra-lesz-szukseg","timestamp":"2025. január. 23. 20:39","title":"Zelenszkij a Bloombergnek: az ukrán erők csökkentése esetén más csapatokra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"Gadó Gábor","category":"360","description":"Trükközni kell a törvényekkel, és visszamenőleg módosítani kell azokat, hogy a Mini–Dubaj-projekt a kormány tervei szerint valósuljon meg. 51 milliárd forintos üzletet veszélyeztet a hazardírozás. Jogász, egykori igazságügyi államtitkár szerzőnk írása.","shortLead":"Trükközni kell a törvényekkel, és visszamenőleg módosítani kell azokat, hogy a Mini–Dubaj-projekt a kormány tervei...","id":"20250124_Gado-Gabor-mini-dubaj-szerzodes-elovasarlasi-jog-torvenyesseg-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"6e1fa508-e80c-45b7-a9e0-27d9741d1f0f","keywords":null,"link":"/360/20250124_Gado-Gabor-mini-dubaj-szerzodes-elovasarlasi-jog-torvenyesseg-velemeny","timestamp":"2025. január. 24. 12:45","title":"Gadó Gábor: Nem oda Dubaj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","shortLead":"Nyugta nélkül is visszavihető a szennyezett árpa. ","id":"20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ff8afa-b954-4bc3-837f-01cf699b8682.jpg","index":0,"item":"e618de30-791f-4a53-ab54-806be679541d","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Nebih-rovarszennyezett-hantolt-arpa-Auchan","timestamp":"2025. január. 23. 16:39","title":"Rovarszennyezett az Auchan zacskós hántolt árpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]