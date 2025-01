Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","shortLead":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","id":"20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"481a7409-a33e-464b-b647-28ca2c6da363","keywords":null,"link":"/elet/20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","timestamp":"2025. január. 29. 19:24","title":"Majka dala átlépte a 10 milliós nézettséget, új videóval ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fa02c-c823-4fca-9bdd-4ea38d7edc58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az éjszakai járatok módosított útvonalon fognak járni.","shortLead":"Az éjszakai járatok módosított útvonalon fognak járni.","id":"20250129_lanchid-lezaras-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/449fa02c-c823-4fca-9bdd-4ea38d7edc58.jpg","index":0,"item":"0aea3289-4bf4-4d12-9f69-a11fc59f4420","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_lanchid-lezaras-bkk","timestamp":"2025. január. 29. 17:43","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Lánchidat péntekről szombatra virradó éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minimálisan tudott csak nőni a magyar gazdaság teljesítménye 2024-ben, az eredeti növekedési ígéreteknek a közelében sem voltunk – derül ki a KSH most kiadott éves számaiból. Apró jó hír legalább az, hogy a technikai recesszióból kijöttünk, október-decemberben már nagyobb volt a GDP, mint az év közepén.","shortLead":"Minimálisan tudott csak nőni a magyar gazdaság teljesítménye 2024-ben, az eredeti növekedési ígéreteknek a közelében...","id":"20250130_gdp-ksh-novekedes-gazdasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"7e817a00-3969-4d9e-badf-e2e4bc62c8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_gdp-ksh-novekedes-gazdasag-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 08:30","title":"4 százalékos GDP-növekedést ígért a kormány 2024-re, 0,6 százalék lett helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát indítottak Kelet-Kongó nagyvárosának elfoglalására.","shortLead":"Etnikai ellentétekre hivatkozva és nyersanyagokra vadászva Ruanda és az általa támogatott milíciák offenzívát...","id":"20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17514d41-f7ce-42dc-9508-7deb818bc527.jpg","index":0,"item":"98c534b6-daa1-4166-b9a5-7503105be606","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Megtamadott-ENSZ-kontingens-aggodo-Szijjarto-felmillio-menekult-es-ego-kovetsegek---Mi-tortenik-Kongoban","timestamp":"2025. január. 29. 17:52","title":"Megtámadott ENSZ kontingens, aggódó Szijjártó, félmillió menekült és égő követségek - Mi történik Kongóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni!. Pedig semmilyen bizonyíték nincs az elkövető kilétére, sőt az érintett országok egyikében sem találtak elkövetőt, ahogy bombát sem. A bizonytalanság viszont marad, túlságosan kiszolgáltatottak vagyunk a zavarkeltésnek – írja szerzőnk, a magyar nyelvű Napunk lapot is kiadó szlovák Denník N innovációért és új piacokért felelős igazgatója. Vélemény.","shortLead":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni...","id":"20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50.jpg","index":0,"item":"67281de0-dee8-4591-902e-ee8d680a8e60","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","timestamp":"2025. január. 30. 08:30","title":"Munk Veronika: El a kezekkel a gyerekeinktől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló jordán üzletember, Hamdan Zakarya.","shortLead":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló...","id":"20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e.jpg","index":0,"item":"f2a09b3a-26e2-444a-a6e4-4ad5067103e7","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","timestamp":"2025. január. 30. 15:26","title":"A budapesti hop on, hop offos jordániai vállalkozó belevág a szállodaüzemeltetésbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fab0cf-8094-4bd0-bbde-eb2dda3df0cd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár a Kreml most is azt üzeni, csak akkor lesz vége az ukrajnai háborúnak, ha Kijev Oroszország minden követelését teljesíti, az ország erőforrásai kimerülőben vannak. Putyin elnök pedig csak egy dologban lehet biztos, hogy a régi-új amerikai elnök, Donald Trump esetében semmi sem biztos.","shortLead":"Bár a Kreml most is azt üzeni, csak akkor lesz vége az ukrajnai háborúnak, ha Kijev Oroszország minden követelését...","id":"20250131_hvg-trump-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51fab0cf-8094-4bd0-bbde-eb2dda3df0cd.jpg","index":0,"item":"e51110df-1fa3-457c-b6d1-622e081e2d3b","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-trump-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-haboru-beke","timestamp":"2025. január. 31. 10:00","title":"Véget érhet a háború, ha Ukrajna katonai, vagy ha Oroszország gazdasági vereséget szenved – Trump lehet az igazságosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]