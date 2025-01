Komoly riadalmat keltettek 2024 végén azok a drónok, amelyek az USA keleti partján található államok felett jelentek meg. Az első azonosítatlan darabok még novemberben kezdtek feltünedezni New Jersey államban, majd New York fölött és később már Virginiából, Massachusettsből, Pennsylvaniából és Ohioból is érkeztek észlelések. Bár egy New Jersey-i szenátor arról beszélt, hogy a drónok nem jelentenek veszélyt, a helyzeten nem segített, hogy víztározók, katonai kutatóintézetek, repülőterek környékén, de még Donald Trump golfpályája fölött is megjelentek a szerkezetek.

A helyzet azután rendeződött, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) korlátozta a drónok repülését északkeleten. A dolog azonban nem tartott sokáig, és mostanra ismét felbukkantak a szerkezetek az égen.

Az azonosítatlan légijármű-észleléseket kutató cég, az Enigma Labs közlése szerint 2024. november 20-a óta több mint 650 drónnal kapcsolatos észlelés érkezett, többségük New Jerseyben. Januárban a hónap közepéig 54 bejelentés érkezett, amelynek 48 százaléka származik Jerseyből. New York és New Jersey együttesen a bejelentett észlelések 61 százalékát teszik ki – írta meg a Gizmodo.

Enigma Labs

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint semmilyen rendellenes dolog nem történt, ugyanakkor még mindig rejtély, mi történik pontosan.

Alapvetően három teória terjed az észlelésekkel kapcsolatban:

egy idegen ország repülőgépeit látni a levegőben,

speciális szerkezetek, amelyek az amerikai kormányhoz tartoznak,

normál gépek, amelyeket azért látnak furcsának, mert hisztéria támadt a jelenség körül.

Jelenleg a második és a harmadik magyarázat keveréke lehet a legvalószínűbb, a Pentagon ugyanis korábban kijelentette, hogy bármilyen gépekről is van szó, azok nem jelentenek veszélyt az Egyesült Államokra.

Néhány politikus azonban tényként közölte a saját megfejtését. Ilyen volt például a New Jersey-i képviselő, a republikánus Van Drew, aki szerint egy közeli anyahajóról indított iráni drónokat lehetett látni az égen. Erre egyelőre semmilyen bizonyíték nincs.

Donald Trump korábban megígérte, hogy végére jár az ügynek, beiktatása óta azonban erre nem került sor.

