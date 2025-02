Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ebdb0962-4c42-4157-b299-0bc434cc4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly októberi tizenkettő után Lázár János most újabb Makovecz Imre-alkotásokat, -épületeket és -építményeket tervez kiemelt műemlékké nyilvánítani Budapesttől Csengeren át Makóig.","shortLead":"A tavaly októberi tizenkettő után Lázár János most újabb Makovecz Imre-alkotásokat, -épületeket és -építményeket tervez...","id":"20250131_makovecz-imre-epuletek-felcsut-akademia-kollegium-muemlek-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebdb0962-4c42-4157-b299-0bc434cc4dfa.jpg","index":0,"item":"8732f01d-78c3-4572-96b7-f4a71cc965b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_makovecz-imre-epuletek-felcsut-akademia-kollegium-muemlek-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 31. 12:48","title":"Újabb Makovecz-épületeket minősítenek műemlékké, köztük a felcsúti fociakadémia kollégiumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"Pressburger Csaba","category":"360","description":"Vucsics, Orbán Viktor jó barátja és tanítványa úgy alakította ki a rendszerét, hogy mindenről őt kelljen kérdezni, mindenről ő maga dönthessen. Nem az állam működik, hanem ő személyesen cselekszik. És most neki kell személyesen szembesülnie azzal: vége van! Vélemény.","shortLead":"Vucsics, Orbán Viktor jó barátja és tanítványa úgy alakította ki a rendszerét, hogy mindenről őt kelljen kérdezni...","id":"20250130_Szerbia-tuntetesek-vucsics-velemeny-pressburger-csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"1e8dadbf-1e7b-4f85-b71d-400498ffa52d","keywords":null,"link":"/360/20250130_Szerbia-tuntetesek-vucsics-velemeny-pressburger-csaba","timestamp":"2025. január. 30. 14:34","title":"Szerbia, ahonnan elillant a félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal a módszerrel, ami minden eddiginél biztonságosabbnak tűnik.","shortLead":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal...","id":"20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"4660f5cf-584e-41e3-b809-87e29a86884a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","timestamp":"2025. január. 30. 20:03","title":"Sejtekből készült tapaszt varrnának a betegek szívére, milliók kaphatnak esélyt az életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3...","id":"20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"d67001bc-3305-4ea3-bb28-8267580f13a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 30. 14:52","title":"Nem találtak túlélőt, valószínűleg mindkét gépen mindenki meghalt a balesetben, ahol egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet, nem az 1000 milliárd forint feletti kamatfizetésről szól (ez teljesíthető), hanem sokkal inkább arról, hogy a befektetők most az állampapírban tartott pénz jövőjéről (is) döntenek. Nem kisebb a tét, mint a teljes magyar államadósság 10%-a, ami kevesebb, mint 3 hónap alatt megmozdulhat. A kihívás nem kicsi, de kezelhető. Az alternatívák között azonban eddig egy érdemi lehetőség nem merült fel: egy új konstrukcióra lenne szükség a lakossági állampapír kínálatban, mely szemben a PMÁP-pal ténylegesen, valós időben, inflációhoz igazítja a kamatfizetést.","shortLead":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet...","id":"20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"355a1288-b931-47fc-8f12-db2c181fce3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 14:16","title":"Az „őrület” megoldása, azaz mitől nyugodhat meg az állampapírpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","shortLead":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","id":"20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326.jpg","index":0,"item":"28dc0ff8-7832-4703-ac86-ab54c048654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","timestamp":"2025. január. 31. 15:50","title":"Előkerült két új felvétel a washingtoni repülőbalesetről, közelről látni, ahogy egyenesen belerepül a katonai helikopter az utasszállítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]