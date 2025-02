Elkészült a Game Developers Conference 2025-ös State of the Game Industry című jelentése https://reg.gdconf.com/state-of-game-industry-2025 , sok érdekes statisztikával. Például, hogy minden tizedik játékfejlesztőt elbocsátották 2024-ben, illetve hogy minden második szakember a saját zsebből finanszírozza a játékait. A mesterséges intelligencia is megjelent a területükön, háromból egy fejlesztő használja a GenAI-t a játékfejlesztés egyszerűsítésére.

Mindezek mellett egy további érdekes trend is kirajzolódott, ami a Techspot meglátása szerint „megér egy külön misét”. Kiderült ugyanis, hogy a felmérésbe bevont fejlesztők 80 százaléka dolgozik PC-re készülő játékokon, ami meglehetősen nagy növekedést jelent a tavalyi 66 százalékhoz képest. Egyébként ez a tendencia már évek óta tetten érhető: 2020-ban még csak 56 százalékról lehetett beszélni. A jelentés szerint ugyan a PlayStation 5 és Xbox Series X/S továbbra is népszerű, azonban összességében jelentős lemaradásban van: a fejlesztők 38, illetve 34 százaléka dolgozik ezekre a platformokra.

Milyen platformokat használ a jelenlegi projektje? – tették fel a kérdést a felmérésben Game Developers Conference/State of the Game Industry

Ehhez az egyértelmű elmozduláshoz több tényező is hozzájárulhatott. Az egyik lehetséges katalizátor a Valve Steam Deck növekvő népszerűsége. Bár a felmérésben nem szerepel kifejezett platform-opcióként, azonban az „Egyéb” lehetőséget választó fejlesztők majdnem a fele kifejezetten a Steam Decket említette érdeklődési köreként.

Ugyancsak hozzájárulhat a mért eredményekhez a PC könnyű hozzáférhetősége. A fejlesztők minimális előzetes költségek mellett hozhatnak létre és terjeszthetnek játékokat olyan platformokon, mint a Steam. Ez a hozzáférhetőség a Steamen elindított új játékok óriási mennyiségében is megmutatkozik, csak 2024-ben közel 19 ezer játék jelent meg. Igaz, ez az óriási szám azért bizonyos kétségeket is felvetett, amelyekről ebben a cikkünkben írtunk.

A jelentés egyébként a webböngészős játékok fejlesztésének újjáéledését is mutatja. Tavaly a fejlesztők 16 százaléka dolgozott böngésző alapú játékokkal, szemben az azt megelőző év 10 százalékával, illetve a 2022-ben regisztrált 11 százalékkal. Ez a változás is több tényezővel magyarázható, beleértve az új webes technológiákat, amelyek olyan továbbfejlesztett grafikát és összetett játékmechanizmust kínálnak, amelyeket korábban csak letölthető vagy konzolos játékokban lehetett elérni. Az is sokat nyomhatott a latban, hogy a böngészőjátékok azonnal elérhetők letöltések, telepítések vagy csúcskategóriás hardverek nélkül, így szélesebb közönség számára is vonzók lehetnek, beleértve azokat is, akiket esetleg elriasztanak a hagyományos játékplatformok költségei.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.