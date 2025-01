Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak szinte semmire. Ami korábban sem volt könnyű, most még nehezebb, hiszen 2010 óta a NER sok területen törvényesítette is a lopást, a célzott közpénzherdálást. Mégis, Magyar Péter is elszámoltatást tervez: a kishalaknak immunitást ígér, de több ezer, milliárdossá vált embert számonkérne: mibű’?","shortLead":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak...","id":"20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979.jpg","index":0,"item":"ca3802b5-256f-48e6-b298-19fa6268b077","keywords":null,"link":"/360/20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","timestamp":"2025. január. 02. 14:32","title":"Magyar Péter elszámoltatási programja: nem csak börtönválogatottal fenyeget, stadionnyi embert vonna kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc exveje, Homlok Zsolt cégeire.","shortLead":"Kikerült a GVH honlapjára az a határozat, ami több mint 1,2 milliárd forintos bírságot szabtak ki Mészáros Lőrinc...","id":"20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998e282c-3dc4-4850-b9f3-b2b0a09c7a15.jpg","index":0,"item":"1cd67f70-f0cf-444f-ba57-f7cf153e785c","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_gvh-birsag-homlok-zsolt-homlok-csoport-meszaros-lorinc-exveje","timestamp":"2025. január. 01. 11:22","title":"Feléért vállalta volna a munkát, mint volt apósa, mégis milliárdos bírságot kapott Mészáros exveje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","shortLead":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","id":"20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a.jpg","index":0,"item":"6d8dfbf1-923b-410c-8fbb-6882347f05c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","timestamp":"2025. január. 02. 17:52","title":"A járványhelyzet miatt kötelező a maszkhasználat és látogatási korlátozásokat vezetnek be a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8.jpg","index":0,"item":"ca216872-4af2-4904-ab62-7c787fb57313","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","timestamp":"2025. január. 01. 14:38","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nem csak a Tetris fut majd rajtuk.","shortLead":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nem csak...","id":"20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"2aad3014-3625-4693-8ccc-e4c7993159de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","timestamp":"2025. január. 02. 10:33","title":"Saját játékkonzolokat fejleszt Oroszország, fotón mutatjuk az egyiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán márka összességében is piacvezető. ","shortLead":"A japán márka összességében is piacvezető. ","id":"20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348.jpg","index":0,"item":"95959936-8431-4e2d-8ef0-f932cdcd73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","timestamp":"2025. január. 02. 12:15","title":"A Suzuki Vitara lett itthon a legnépszerűbb új autó tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők szervereit érintheti, az AMD pedig azonnal firmware-frissítéseket adott ki a felhőszolgáltatók számára.","shortLead":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők...","id":"20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087.jpg","index":0,"item":"41a3732b-74ed-4a56-93df-a50adee5ad7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","timestamp":"2025. január. 01. 10:03","title":"Elég hozzá 4000 forint, hogy megrendüljön a bizalom a felhőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]