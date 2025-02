Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","shortLead":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","id":"20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219.jpg","index":0,"item":"74a18057-2bf6-43df-9f1d-ba433ae8806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","timestamp":"2025. február. 03. 13:09","title":"Kiütötte az európai autógyártókat Trump vámfenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élet utat tör!","shortLead":"Az élet utat tör!","id":"20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52e7be5-0b2d-4d38-b940-d7788b28252c.jpg","index":0,"item":"52b4bff1-bb34-42fb-8694-ae89feea4c2b","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Lousiana-akvarium-bebi-capa-szuletes-szuznemzes","timestamp":"2025. február. 02. 20:36","title":"Csak két nőstény volt az akváriumban - de akkor hogy született meg Yoko, a bébi macskacápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Suni Williamsnél több időt még egyetlen női űrhajós sem töltött űrsétával. Ezúttal a Nemzetközi Űrállomáson végzett el társával karbantartási munkát.","shortLead":"Suni Williamsnél több időt még egyetlen női űrhajós sem töltött űrsétával. Ezúttal a Nemzetközi Űrállomáson végzett el...","id":"20250203_nemzetkozi-urallomas-suni-williams-urseta-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"dfc316f5-5fb1-493e-a7ce-c26111d6712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_nemzetkozi-urallomas-suni-williams-urseta-rekord","timestamp":"2025. február. 03. 11:03","title":"Rekordot döntött a NASA űrhajósa, aki nyolc hónapja „raboskodik” a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b141092-78ae-4ee3-ad55-93835a538df0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A demokrácia törékeny, különösen a jogokkal felvértezett iskolázatlan tömegekkel szemben, az pedig több mint nevetséges, ahogy Orbánék dicsőséges magyar történelemről beszélnek. Az író egy svéd lapnak adott interjút regénye, a Herscht 07769 stockholmi elismerésével kapcsolatban.","shortLead":"A demokrácia törékeny, különösen a jogokkal felvértezett iskolázatlan tömegekkel szemben, az pedig több mint...","id":"20250202_magyarorszagon-nincs-remeny-krasznahorkai-laszlo-dagbladet-interju-orban-kritika-tanulatlan-tomegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b141092-78ae-4ee3-ad55-93835a538df0.jpg","index":0,"item":"2decfe05-2bae-4238-8ce5-f000a010c086","keywords":null,"link":"/kultura/20250202_magyarorszagon-nincs-remeny-krasznahorkai-laszlo-dagbladet-interju-orban-kritika-tanulatlan-tomegek","timestamp":"2025. február. 02. 13:39","title":"Orbán uralma és az elveszett generáció miatt nincs remény Magyarországon Krasznahorkai László szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri palota. Megmutatjuk, kik hogyan harcoltak azért, hogy birtokon belül legyenek.","shortLead":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri...","id":"20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476.jpg","index":0,"item":"3538e668-5cbe-42ee-9a57-226770cd236f","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Nemcsak a tőzsde és a tévé, de a Lenin Intézet otthona is volt az ikonikus épület, amely mostantól Tiborczékat gazdagíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen körülmények között tartanak informális EU-csúcsot hétfőn Brüsszelben. Az állam- és kormányfők megbeszélésére hivatalos a NATO főtitkára és a brit miniszterelnök is. Orbán Viktor szerint Magyarország a változások nyertese lesz – akármit is jelentsen ez a mai nappal összefüggésben.","shortLead":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen...","id":"20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6.jpg","index":0,"item":"4def1ea3-6bc5-4d13-ac67-b452f3438c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 03. 08:45","title":"Trump fenyegetései árnyékában kezdődik az EU-csúcs Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási győzelem után is tovább áramlottak az elnökhöz és szövetségeseihez.","shortLead":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási...","id":"20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"8378fd37-decb-4a10-8688-372a7e87301c","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. február. 01. 19:57","title":"Elon Musk több mint 290 millió dollárt költött az elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]