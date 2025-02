Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

kérdés...","id":"20250204_menczter-tamas-orban-viktor-donald-trump-deal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cfd7f7d-3955-4dd9-9050-aff86f40aa48.jpg","index":0,"item":"0652d668-8d38-4e0b-97a0-76e1c03187cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_menczter-tamas-orban-viktor-donald-trump-deal","timestamp":"2025. február. 04. 11:25","title":"Menczer Tamás: Majd mi megegyezünk Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]