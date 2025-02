Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","shortLead":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","id":"20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794.jpg","index":0,"item":"625a9a09-5eea-403a-9482-c66cd55b32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","timestamp":"2025. február. 04. 07:21","title":"Az M2-nél is erősebb lett a BMW M240i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","shortLead":"A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","id":"20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5.jpg","index":0,"item":"44a6ad76-bd65-432c-ba8a-8276be98e756","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","timestamp":"2025. február. 05. 12:29","title":"Jesse Eisenberg nem akarja többé, hogy Mark Zuckerberggel azonosítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek felújításával Mészáros Lőrinc cégét bízták meg.","shortLead":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek...","id":"20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"4344fde4-d5cc-4fb5-9c7a-e6406d27a48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","timestamp":"2025. február. 04. 14:46","title":"A vízmű 10 milliárdot fizet Mészáros Lőrinc cégének, hogy előkészítse a terepet a kínaiak ácsi katódgyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","shortLead":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","id":"20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"9f5fb890-2310-4998-84e8-8dfcada242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","timestamp":"2025. február. 04. 05:43","title":"Az NNGYK szerint hibázott az orvosi ügyelet, amikor vizsgálat nélkül elküldte a bélcsavarodásos komáromi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy csoportos kiállításain szerepelnek. Most a legutóbbi tárlatokból mutatunk be néhányat.","shortLead":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy...","id":"20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a.jpg","index":0,"item":"d976d256-a550-4015-8ccd-86510f92a42e","keywords":null,"link":"/360/20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"A Balkán Yoko Onója, a toplistás Flow, humorral a cenzúra ellen – kortárs magyar művészekkel ismerkedik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy a rendőrség lezárta az utcát.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy a rendőrség lezárta az utcát.","id":"20250204_Tobb-mint-ketszazan-emlekeztek-a-lakastuzben-elhunyt-japan-nore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"58a448e0-c553-4cc8-aeb1-1cb21e69ce9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Tobb-mint-ketszazan-emlekeztek-a-lakastuzben-elhunyt-japan-nore","timestamp":"2025. február. 04. 21:20","title":"Kétszáznál is többen emlékeztek a lakástűzben elhunyt japán nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer, Tzuyang YouTube-csatornáján. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy hol járt, illetve mit evett az elmúlt két hétben a Budapestet felfaló influenszer.","shortLead":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer...","id":"20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933.jpg","index":0,"item":"a73b17c5-a678-4ec1-acf8-45690024fcb4","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","timestamp":"2025. február. 04. 14:02","title":"Hat lángossal zárta budapesti körútját a koreai influenszer, Tzuyang – összegyűjtöttük a Nagy Zabálás minden részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2a133d-6135-4a10-806d-65d166388fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem világos, hogy az új tulaj mit szeretne kezdeni a romos, elhanyagolt épülettel, de a helyiek ingatlanberuházástól tartanak.","shortLead":"Az nem világos, hogy az új tulaj mit szeretne kezdeni a romos, elhanyagolt épülettel, de a helyiek ingatlanberuházástól...","id":"20250204_rahimkulov-uzlettars-sopron-ingatlan-gyermekotthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2a133d-6135-4a10-806d-65d166388fdd.jpg","index":0,"item":"d194fb88-2792-4b10-af70-596930416540","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rahimkulov-uzlettars-sopron-ingatlan-gyermekotthon","timestamp":"2025. február. 04. 08:15","title":"Ruszlan Rahimkulov üzlettársa vette meg a volt soproni gyermekotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]