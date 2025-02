Többször lehetett már hallani arról, hogy az Apple valamiféle otthoni roboton dolgozhat – hogy ebből a gyakorlatban mi valósulhat meg, az természetesen ezen a ponton még kérdéses. Az viszont egyértelmű, hogy az Apple mérnökei dolgoznak ilyen technológiákon, és most be is mutatták az egyik munkájukat.

Először is fontos leszögezni: ez nem egy kész termék, szó sincs arról, hogy – jelen formájában – piacra kerülne. Az Apple robotikával foglalkozó csapata inkább csak betekintést enged abba, hogy hogyan nézhet ki a jövő – az ELEGNT nevű tanulmányra a 9to5Mac figyelt fel.

A cég egy videót is közzétett, de sajnos nem beágyazható, csak ide kattintva tekinthető meg. Ezen egy asztali lámpa látható, ami egyúttal egy robot is – de nem egy pusztán funkcionális típus. Az Apple szerint ugyanis ez egy „kifejező” tervezési modell mentén készült.

Ez annyit tesz, hogy nonverbális „viselkedésre” is képes, tehát gesztusokat is tud produkálni, így természetesebben tud interakcióba lépni az emberrel. És ez valóban tetten is érhető a videóban: túl azon, hogy a lámpa követni tud egy asztalon mozgatott könyvet (így mindig azt megvilágítva), figyel az Apple mérnökére is: ha teljes tenyérrel közelít felé, elhúzódik, míg a klasszikus „gyere” jelzésre közelít hozzá. Sőt: ha mutat egy irányba, a lámpa el is néz oda rögtön.

Apple

Emellett van benne beépített projektor is, ami ki tud vetíteni bizonyos dolgokat – akár egy előtte lévő feladatlapra is, segítve a megoldást, vagy értelmezni a látottakat. (Ehhez minden bizonnyal egy kamerája is van.)

A videó végén egy vicces rész is van, amikor a robotlámpa zenét játszik, a felhasználója napi tevékenysége mentén válogatva a számokat. De mint több más esetben, úgy ennél is van egy összevetés a kifejező és a funkcionális változatok között – míg utóbbi csak mozdulatlanul játssza a zenét a felhasználó mellett, előbbi a zene ritmusára mozog, mintha táncolna. Közben néha oda is pillant az emberre, és arra, hogy mit csinál.

Valószínűleg sokan már jelen formájában is elfogadnák a még ránézésre is csak kutatási célokat szolgáló robotot – talán a tudása néhány éven belül egy kész termékben is visszaköszön majd.

