Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da2c49a1-b8b0-4d3f-9ba7-362b3f3b0055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"…Vagy legalábbis egy krokodil testét. Hétköznapok Ausztráliában.","shortLead":"…Vagy legalábbis egy krokodil testét. Hétköznapok Ausztráliában.","id":"20250208_capa-krokodil-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da2c49a1-b8b0-4d3f-9ba7-362b3f3b0055.jpg","index":0,"item":"dc823356-a818-455d-962b-9679b82d852e","keywords":null,"link":"/elet/20250208_capa-krokodil-video","timestamp":"2025. február. 08. 12:41","title":"Hátborzongató videón a cápa, ami a parton tép-szaggat egy krokodilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök is kritizálta az USAID-et, amit Elon Musk legszívesebben bezáratna.","shortLead":"A magyar miniszterelnök is kritizálta az USAID-et, amit Elon Musk legszívesebben bezáratna.","id":"20250208_hungary-helps-usaid-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54.jpg","index":0,"item":"8c5412c4-a25b-4d5f-ac2e-c6da5cbf165b","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_hungary-helps-usaid-tamogatas","timestamp":"2025. február. 08. 13:56","title":"Az Orbán-kormány Hungary Helps ügynöksége is kapott támogatást attól az amerikai segélyprogramtól, aminek a megszűnését most üdvözölnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szvasztikás póló végül nem került fel Kanye webshopjába, egy White Lives Matter feliratú pulcsi viszont igen.","shortLead":"A szvasztikás póló végül nem került fel Kanye webshopjába, egy White Lives Matter feliratú pulcsi viszont igen.","id":"20250209_kanye-west-horogkereszt-twitter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"4e02fb6d-bebd-4fad-93f0-ba996e28c7d1","keywords":null,"link":"/elet/20250209_kanye-west-horogkereszt-twitter","timestamp":"2025. február. 09. 10:19","title":"Náci őrjöngésbe kezdett Kanye West, horogkeresztes pólót is bemutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia kultúrtörténete. Immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia...","id":"20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d.jpg","index":0,"item":"6f41c9b4-0504-423d-9e2f-72ee0df61af4","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","timestamp":"2025. február. 08. 16:00","title":"A Szegény párák könyvben jóval több, mint a belőle készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b5eda1-c51c-4b2f-a3e2-89ee1768ad06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vadászfegyver is előkerült a botrányos és véres utcai verekedésben.","shortLead":"Vadászfegyver is előkerült a botrányos és véres utcai verekedésben.","id":"20250209_Ketten-meghaltak-amikor-botokkal-es-puskaval-esett-egymasnak-ket-romaniai-klan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b5eda1-c51c-4b2f-a3e2-89ee1768ad06.jpg","index":0,"item":"68da07ad-9f3d-49b7-851d-85748870b916","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Ketten-meghaltak-amikor-botokkal-es-puskaval-esett-egymasnak-ket-romaniai-klan","timestamp":"2025. február. 09. 13:52","title":"Ketten meghaltak, amikor botokkal és puskával az utcán esett egymásnak két romániai klán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek megnyilvánulása.","shortLead":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek...","id":"20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424.jpg","index":0,"item":"4f137dfd-282c-4d5d-9a73-a6f729d2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","timestamp":"2025. február. 09. 13:51","title":"G. Fodor Gábor: Majkából nem lesz szavazat, ahogyan Bödőcs Tiborból sem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","shortLead":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","id":"20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4.jpg","index":0,"item":"7e00dd10-0250-4388-8b35-4368358055d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","timestamp":"2025. február. 09. 11:01","title":"Olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a kórházban meghalt a 28 éves ír bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]