[{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen strapabírónak tűnik a készülék. ","shortLead":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen...","id":"20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e.jpg","index":0,"item":"451c2642-0afd-44cf-9786-72752ee9db4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. február. 10. 11:03","title":"Ez történik, ha telefonálás közben elejti a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","shortLead":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","id":"20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa.jpg","index":0,"item":"44abdc0f-19f5-4d2f-a55c-c99114c91452","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:49","title":"Esztergomi robbantás: kártérítési pert indított a TEK ellen az akcióban elhunyt kommandós családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c52f195-82ed-4850-815d-6994f0988ac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good bye, Lenin! és a Becstelen brigantik sztárja, valamint a Lavina és a Szomorúság háromszöge rendezője ott maradt beszélgetni is a magyar színészekkel.","shortLead":"A Good bye, Lenin! és a Becstelen brigantik sztárja, valamint a Lavina és a Szomorúság háromszöge rendezője ott maradt...","id":"20250210_Katona-eloadas-ruben-ostlund-daniel-bruhl-lavina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c52f195-82ed-4850-815d-6994f0988ac0.jpg","index":0,"item":"63fd2403-bddb-4d77-959f-57e7692c11fb","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Katona-eloadas-ruben-ostlund-daniel-bruhl-lavina","timestamp":"2025. február. 10. 10:58","title":"Világhírű vendégek ültek be a Katona előadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","shortLead":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","id":"20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d.jpg","index":0,"item":"72dd2abe-879f-46d4-b08c-965533f78ab5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","timestamp":"2025. február. 10. 11:40","title":"„Megértem a fájdalmát, és ha ez így jó önnek, verje le rajtam. Tévedésből” – Krasznahorkai válaszolt a Trianon az nem egy ház szerzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261053b6-f50d-4a94-8e59-40c9eef29072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Milák Kristóf-interjúnak egyelőre csak a beharangozója jelent meg. A készítők szerint az úszó nyilatkozik a párizsi olimpiáról, az edzőváltásról és arról is, felvetődött-e benne, hogy visszavonul. ","shortLead":"A Milák Kristóf-interjúnak egyelőre csak a beharangozója jelent meg. A készítők szerint az úszó nyilatkozik a párizsi...","id":"20250210_milak-kristof-interju-mol-podcast-beharangozo-parizsi-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/261053b6-f50d-4a94-8e59-40c9eef29072.jpg","index":0,"item":"69fdad3f-7b51-419a-81d3-bcc2be6b914f","keywords":null,"link":"/sport/20250210_milak-kristof-interju-mol-podcast-beharangozo-parizsi-olimpia","timestamp":"2025. február. 10. 13:07","title":"Interjút adott Milák Kristóf, az elmúlt másfél évről is beszél benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke. Interjú.","shortLead":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja...","id":"20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006.jpg","index":0,"item":"30dde949-5e5a-4bcb-80e0-78646406ba3f","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","timestamp":"2025. február. 10. 18:30","title":"„Az egyik fő problémát a túlfogyasztásban látom” – ifj. Chikán Attila a fenntarthatóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]