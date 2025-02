Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76bdfbb7-99a8-439c-8c7d-52a8073f34cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A túszok között egy amerikai–izraeli kettős állampolgár is van.","shortLead":"A túszok között egy amerikai–izraeli kettős állampolgár is van.","id":"20250131_tuszok-hamasz-lista-tuzszunet-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bdfbb7-99a8-439c-8c7d-52a8073f34cd.jpg","index":0,"item":"5fd2abbd-59db-46b5-9b0e-b4337e06fb8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_tuszok-hamasz-lista-tuzszunet-gaza","timestamp":"2025. január. 31. 16:38","title":"Újabb túszok nevét hozta nyilvánosságra a Hamász, akiket szombaton terveznek szabadon engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7418ff-a5a4-43aa-8e7a-6524cede2355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pásztor Erzsi a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedvéért méltatlankodott egy sort Janka néni szerepében a türelmetlen budapesti autósok miatt. A három éve készült videó most megint nagyot megy a Facebookon.","shortLead":"Pásztor Erzsi a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedvéért méltatlankodott egy sort Janka néni szerepében a türelmetlen...","id":"20250131_janka-neni-brfk-vezetes-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e7418ff-a5a4-43aa-8e7a-6524cede2355.jpg","index":0,"item":"85a20f5d-6638-4731-b172-7edfd6f1c943","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_janka-neni-brfk-vezetes-budapest","timestamp":"2025. január. 31. 18:04","title":"Janka néni vezet: „Ha egyszer ötvennel lehet menni, akkor miért akar hetvennel menni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bef96fc-e9d8-41d9-aecc-efd1cc7959ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Letartóztatták René Benko, akit cégcsoportja monstre csődje ellenére folytatott pazarló élete juttatott hűvösre.","shortLead":"Letartóztatták René Benko, akit cégcsoportja monstre csődje ellenére folytatott pazarló élete juttatott hűvösre.","id":"20250131_hvg-megis-kinek-a-penze-rene-benko-vizsgalati-fogsag-csod-laura-signa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bef96fc-e9d8-41d9-aecc-efd1cc7959ca.jpg","index":0,"item":"7ea1c28d-f64a-4f53-80b4-25ed716d740f","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-megis-kinek-a-penze-rene-benko-vizsgalati-fogsag-csod-laura-signa","timestamp":"2025. január. 31. 14:50","title":"Fényűzésből a vizsgálati fogságba: hosszú börtön várhat Ausztria egykori ingatlancsászárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá a Die Pressében megjelent elemzésében a Duna-térséggel és Közép-Európával foglalkozó bécsi intézet magyar tudományos munkatársa.","shortLead":"Hiába csodálja Herbert Kickl a magyar miniszterelnököt, nem képes ripsz-ropsz átültetni annak politikáját – mutat rá...","id":"20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98e83-4393-4a3a-8976-1261fee36feb.jpg","index":0,"item":"90999eb5-ec08-47f2-b7b0-0ac4f5c73e47","keywords":null,"link":"/360/20250201_Techet-Peter-die-presse-FPO-orbanizalodas--Ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 09:02","title":"Techet Péter: Az Osztrák Szabadságpárt nem tudja simán orbanizálni Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A stáb a fóti filmstúdió átadásán próbált kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, de a helyszínen visszavonták az akkreditációjukat, majd rájuk hívták a rendőröket.","shortLead":"A stáb a fóti filmstúdió átadásán próbált kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, de a helyszínen visszavonták...","id":"20250131_telex-rendorseg-orban-kerdesek-fot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c.jpg","index":0,"item":"68d1ae8d-6f49-411f-8276-45668a9d6dba","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_telex-rendorseg-orban-kerdesek-fot","timestamp":"2025. január. 31. 16:30","title":"A Telex újságírója Orbán Viktort szerette volna kérdezni, rendőrökkel vezettették el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár is.","shortLead":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár...","id":"20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e.jpg","index":0,"item":"412f7466-db82-464b-9707-02ee1c114ada","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","timestamp":"2025. február. 01. 08:30","title":"Elengedte a Hamász a férfit, akinek felesége és két kisgyereke is túszként halt meg Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20250201_francia-idosotthon-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"448d7881-ade1-4479-b64e-d76f99db17de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250201_francia-idosotthon-tuz","timestamp":"2025. február. 01. 14:45","title":"Hárman meghaltak egy francia idősotthonban keletkezett tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67.jpg","index":0,"item":"53096628-40b1-4597-ae15-a1bea6066029","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","timestamp":"2025. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: Jó hír jött a szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]