[{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egy évre visszamenőleg újravizsgálja a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentéseket, valamint a megszüntetett nyomozásokat is – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság kedd reggeli sajtótájékoztatóján, amelyen a japán nő meggyilkolása utáni belső vizsgálat eredményéről számoltak be. Egy osztályvezető rendőrt felmentettek beosztásából, egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, a hivatalos Facebook-oldalt kezelő admint pedig leváltották.","shortLead":"A rendőrség egy évre visszamenőleg újravizsgálja a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentéseket, valamint...","id":"20250211_Sajtotajekoztatot-tart-a-rendorseg-a-japan-no-meggyilkolasa-utan-inditott-belso-vizsgalatrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73.jpg","index":0,"item":"2c428a49-d295-40d7-89a2-56e1865dc059","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Sajtotajekoztatot-tart-a-rendorseg-a-japan-no-meggyilkolasa-utan-inditott-belso-vizsgalatrol","timestamp":"2025. február. 11. 10:45","title":"Öt rendőrrel szemben indult fegyelmi eljárás a japán nő meggyilkolása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, és hogy hogyan készült a párizsi olimpiára. Mesélt a motivációjáról is, végül bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott.","shortLead":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania...","id":"20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692.jpg","index":0,"item":"64d59c27-95c3-40a0-9072-0c5c102a162d","keywords":null,"link":"/sport/20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","timestamp":"2025. február. 11. 11:51","title":"Milák Kristóf: Megbántottam olyanokat, akiket nem szerettem volna, igyekszem ezen változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","shortLead":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","id":"20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f.jpg","index":0,"item":"2da445df-36dd-445d-be4a-dfa208658948","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","timestamp":"2025. február. 10. 14:04","title":"Bejelentette lemondását Klaus Iohannis román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd az előadók.","shortLead":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd...","id":"20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330.jpg","index":0,"item":"d9a53c50-e0c2-4065-bb87-0453b8408c93","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","timestamp":"2025. február. 09. 21:58","title":"Novák Katalin hamarosan előadást tart egy londoni konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","shortLead":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","id":"20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4.jpg","index":0,"item":"e365c223-bd68-4180-9ada-968509e8fd6c","keywords":null,"link":"/elet/20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","timestamp":"2025. február. 11. 14:55","title":"Szerelemtől fűtött vadmacskákra figyelmezteti az autósokat a Budakeszi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","shortLead":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","id":"20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"9ecc56e2-f273-49fc-be0c-a5d53275ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","timestamp":"2025. február. 10. 11:14","title":"Kunetz Zsombor: A mentőszolgálat az esetek felében nem tudja biztosítani a 25 perces kiérkezési időt sem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b35d385-942f-4988-a7d0-bd2a9f134ffc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban sikerült egyenlítenie Pat Cortina csapatának, és hosszabbításra mentenie a meccset, de nem adták meg a gólt.","shortLead":"Úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban sikerült egyenlítenie Pat Cortina csapatának, és hosszabbításra mentenie...","id":"20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b35d385-942f-4988-a7d0-bd2a9f134ffc.jpg","index":0,"item":"a4ac70a1-726e-46e7-9ff7-88ae6840ef25","keywords":null,"link":"/sport/20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nemetorszag","timestamp":"2025. február. 09. 20:27","title":"Drámai végjátékban maradt le az olimpiáról a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]