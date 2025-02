Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek a korosztálynak, és a többség tisztában van az online dezinformáció kockázataival is. A magyar fiataloknak csak a negyede számára elsődleges az országhoz és nemzeti való kötődés, és a migráció miatt sem aggódnak.","shortLead":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek...","id":"20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba.jpg","index":0,"item":"83a821ed-b291-441b-a6a7-11eeef7e25d0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 13:11","title":"A magyar fiatalok az európai átlagnál jobban aggódnak a megélhetésük miatt, a migráció nem érdekli őket, az Orbán-kormányt nem ismerik, sőt, Magyarországhoz is egyre kevésbé kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért fordultak a Kúriához. ","shortLead":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért...","id":"20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c.jpg","index":0,"item":"fb1e6380-4211-4833-a1bc-78d4c125bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","timestamp":"2025. február. 16. 15:36","title":"A Kúria elkaszálta a Momentum fellebbezését a Nolimpia 2.0 ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.","shortLead":"A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.","id":"20250216_babot-gazolas-vonat-kesesek-gyor-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2478f19d-1ffd-4b1b-a3f9-919cb556fb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_babot-gazolas-vonat-kesesek-gyor-megye","timestamp":"2025. február. 16. 14:52","title":"Gázolt a vonat a Győr megyei Babótnál, késésekre, hosszabb menetidőre kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a00a49-e067-4217-853d-b5f509550257","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hatótávolsága 300 kilométer egy feltöltéssel. ","shortLead":"A hatótávolsága 300 kilométer egy feltöltéssel. ","id":"20250217_uj-magyar-villanybusz-ingyen-lehet-utazni-rajta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64a00a49-e067-4217-853d-b5f509550257.jpg","index":0,"item":"50499ba7-35d5-4b88-bbbe-ee954243e024","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_uj-magyar-villanybusz-ingyen-lehet-utazni-rajta","timestamp":"2025. február. 17. 11:18","title":"Forgalomba állt egy új magyar villanybusz, ingyen lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás.","shortLead":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt...","id":"20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42.jpg","index":0,"item":"1f7eb1e3-45f3-40b1-be75-27fc9735f277","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 15:05","title":"Üzent a rendőrség Delhusa Gjonnak: Nincs okunk elnézést kérni, nem is tettük meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11087e7f-2371-474f-94c9-9484ec9ac29a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a volt vezérkari főnök felbukkanása a Tisza környékén azt jelenti, hogy a párt ugyanúgy következmények nélküli országként akarná működtetni Magyarországot, mint a Fidesz.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a volt vezérkari főnök felbukkanása a Tisza környékén azt jelenti...","id":"20250216_Hadhazy-kemenyen-kritizalta-Ruszin-Szendit-es-a-Tiszat-Magyar-Peter-nem-maradt-ados-a-valasszal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11087e7f-2371-474f-94c9-9484ec9ac29a.jpg","index":0,"item":"86d3bb88-8e33-40dc-a3b4-4cde9d65ef70","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Hadhazy-kemenyen-kritizalta-Ruszin-Szendit-es-a-Tiszat-Magyar-Peter-nem-maradt-ados-a-valasszal","timestamp":"2025. február. 16. 11:28","title":"Hadházy keményen kritizálta Ruszin-Szendit és a Tiszát, Magyar Péter nem maradt adós a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","shortLead":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","id":"20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb.jpg","index":0,"item":"c8193590-f05b-4218-bb99-f7eb55b8438a","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 17. 13:57","title":"Ozzy a nyári Black Sabbath-koncertről: „Annyit fogok játszani, amennyit bírok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde6f0f5-9a85-42ce-9abb-e450c327c2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenként 100 ezer forintot kérnek értük.","shortLead":"Egyenként 100 ezer forintot kérnek értük.","id":"20250216_Vegrehajtas-ala-kerult-Notar-Mary-14-dala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde6f0f5-9a85-42ce-9abb-e450c327c2d5.jpg","index":0,"item":"5880d06e-70d6-4b3d-bb33-a0543d395a05","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Vegrehajtas-ala-kerult-Notar-Mary-14-dala","timestamp":"2025. február. 16. 10:20","title":"Végrehajtás alá került Nótár Mary 14 dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]