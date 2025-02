Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar kormányzat tagjai sem engedtek meg maguknak, legalábbis eddig. ","shortLead":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar...","id":"20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"81da3251-cf11-4a04-8377-6c3ace062a4b","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 08:54","title":"„Nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna” – Trump már arról beszél, hogy az ukránok kezdték a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f23d120-a4df-4901-b722-ce462272b160","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy hétig lehet véleményezni a Belügyminisztérium rendeletét, de nem kétséges annak bevezetése.","shortLead":"Egy hétig lehet véleményezni a Belügyminisztérium rendeletét, de nem kétséges annak bevezetése.","id":"20250219_kompetenciameres-osztalyzas-felveteli-rendelettervezet-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f23d120-a4df-4901-b722-ce462272b160.jpg","index":0,"item":"5066cbe4-1fc3-4cad-95c9-00d0435e1bce","keywords":null,"link":"/elet/20250219_kompetenciameres-osztalyzas-felveteli-rendelettervezet-oktatas-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 12:48","title":"Meglépi a kormány, amitől szinte mindenki óva intett: a kompetenciamérést ezentúl osztályozzák, sőt, a felvételibe is beszámít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balesetet szenvedett egy autó és egy lovaskocsi Lakócsán, a Dózsa utcában.","shortLead":"Balesetet szenvedett egy autó és egy lovaskocsi Lakócsán, a Dózsa utcában.","id":"20250218_Lovas-kocsi-es-szemelyauto-utkozott-ossze-Lakocsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"a4a9ff2b-ab08-421a-b7c6-9b398e131d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Lovas-kocsi-es-szemelyauto-utkozott-ossze-Lakocsan","timestamp":"2025. február. 18. 19:43","title":"Karambolozott egy lovaskocsi, az utasok beszorultak, a ló hazament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feltehetőleg magát lőtte fejbe a szolgálati fegyverével.","shortLead":"Feltehetőleg magát lőtte fejbe a szolgálati fegyverével.","id":"20250219_szlovakia-leva-lott-fejserules-laktanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"44b25b10-35a5-49f9-b593-453e4bf23b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_szlovakia-leva-lott-fejserules-laktanya","timestamp":"2025. február. 19. 17:00","title":"Fejbe lőve találtak rá egy katonára a lévai laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","shortLead":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","id":"20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af.jpg","index":0,"item":"d8a53e61-9a26-4b52-872b-bfa97d623aed","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","timestamp":"2025. február. 20. 06:18","title":"„Éljen soká a király” – írta magáról Trump, amikor a New York-i dugódíj eltöröltetéséről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1868191d-d41c-462a-8bcb-c8ace6e948cc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Debreceni Járási Ügyészség a férfit súlyosabban minősülő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolja. ","shortLead":"A Debreceni Járási Ügyészség a férfit súlyosabban minősülő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével...","id":"20250219_5-ev-alatt-kozel-negy-tonna-akkumulatorhulladekot-gyujtott-ossze-a-debreceni-ferfi-felfuggesztettet-kaphat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1868191d-d41c-462a-8bcb-c8ace6e948cc.jpg","index":0,"item":"f6626e84-7a36-4822-ae5a-197a468b0976","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_5-ev-alatt-kozel-negy-tonna-akkumulatorhulladekot-gyujtott-ossze-a-debreceni-ferfi-felfuggesztettet-kaphat","timestamp":"2025. február. 19. 08:07","title":"Közel négy tonna akkumulátorhulladékot gyűjtött össze a debreceni férfi, felfüggesztettet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d97e33-5764-4e7a-93c2-8109b4716dea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő párizsi találkozóra 18 európai ország vezetőit várják, Orbán Viktornak azonban ennél az asztalnál sem jut hely.","shortLead":"A következő párizsi találkozóra 18 európai ország vezetőit várják, Orbán Viktornak azonban ennél az asztalnál sem jut...","id":"20250218_franciaorszag-parizs-csucstalalkozo-europai-unio-kanada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d97e33-5764-4e7a-93c2-8109b4716dea.jpg","index":0,"item":"fd84b4a5-a9f0-4d5a-b09b-283d994dbeaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_franciaorszag-parizs-csucstalalkozo-europai-unio-kanada","timestamp":"2025. február. 18. 20:34","title":"Franciaország újabb, szélesebb körű európai csúcsot szervez, Kanadát meghívták, Magyarországot nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]