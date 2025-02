Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","id":"20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7.jpg","index":0,"item":"19265671-eece-4a27-860e-cee839fb12d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","timestamp":"2025. február. 24. 07:21","title":"Nem viccel a BMW, igen ütős lesz a debreceni újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","shortLead":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","id":"20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"3ebafcb1-2582-413a-8bd8-96ffbea376d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 23. 21:54","title":"Oroszország Észak-Koreától kaphatja a lőszerei felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","shortLead":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","id":"20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"6bd29008-8a67-48e1-b452-605eab5e2e10","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","timestamp":"2025. február. 22. 19:41","title":"Vérátömlesztést kapott Ferenc pápa, még legalább egy hétig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","shortLead":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","id":"20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"404a9fb8-b300-4319-98af-ecdfab8ee1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","timestamp":"2025. február. 24. 11:14","title":"Újabb embereket tartóztattak le az újvidéki katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b851048-38d0-401d-8a44-f12d56ca5d50","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bűzlő díszletet kellett eltávolítani a bécsi operaházból, miután a legutóbbi előadáson több néző is a darab vége előtt távozott a szag miatt.","shortLead":"Bűzlő díszletet kellett eltávolítani a bécsi operaházból, miután a legutóbbi előadáson több néző is a darab vége előtt...","id":"20250223_Buzlo-diszletet-tavolitottak-el-a-becsi-operahazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b851048-38d0-401d-8a44-f12d56ca5d50.jpg","index":0,"item":"10b70c75-9fe3-49ba-87ba-b58ee07b0779","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Buzlo-diszletet-tavolitottak-el-a-becsi-operahazbol","timestamp":"2025. február. 23. 07:43","title":"Úgy bűzlött a díszlet, hogy kimenekültek a nézők a bécsi operaházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter kedvéért. A Tisza Párt elnöke azt mondta, nem megy át Menczerrel beszélgetni, mert „bohócokkal csak a cirkuszban szeret találkozni”.","shortLead":"Menczer Tamást egyszer csak faképnél hagyták az újságírók az utca másik oldalán focilabdával sétáló Magyar Péter...","id":"20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7776d6a3-21e0-48df-90e0-9b890ce2bd29.jpg","index":0,"item":"31cb8d5e-909d-4b20-9ed8-9aca6aef6919","keywords":null,"link":"/elet/20250223_menczer-tamas-taban-magyar-peter-talakkozas","timestamp":"2025. február. 23. 09:29","title":"„Mi történik?” – Menczer Tamás éppen Magyar Péterről beszélt, amikor feltűnt mögötte Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2 bővítményplatformra épülő alkalmazásokat – így a legismertebb reklámblokkolókat is. ","shortLead":"Dübörög tovább a Chrome nagy leszámolása, a Google böngészője lassan mindenkinél kikapcsolja a régi, Manifest V2...","id":"20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"fe323adc-f284-493f-ac00-ff13729d39d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_google-chrome-bongeszo-manifest-v3-regi-bovitmenyek-kikapcsolas-reklamblokkolok","timestamp":"2025. február. 24. 09:03","title":"Itt a vége: kikapcsolja a reklámblokkolókat a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]