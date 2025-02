Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b93a63ad-5237-46c2-90a9-02e945ac09ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rezi iskolában történhetett szexuális bűncselekmény. Az egyházmegye a pedagógust felfüggesztette, a család feljelentést tett, a rendőrök pedig intézkedtek.","shortLead":"A rezi iskolában történhetett szexuális bűncselekmény. Az egyházmegye a pedagógust felfüggesztette, a család...","id":"20250225_bilincs-rendorok-katolikus-iskola-szexualis-zaklatas-tanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b93a63ad-5237-46c2-90a9-02e945ac09ea.jpg","index":0,"item":"425a064d-5ccf-48bb-8449-698f3b15e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bilincs-rendorok-katolikus-iskola-szexualis-zaklatas-tanar","timestamp":"2025. február. 25. 19:27","title":"Bilincsben vitték el a rendőrök egy katolikus iskola tanárát szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d92a7ad-e5d2-427b-bf8f-bd9923f2a04f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves riporter a mindennapjairól és az egészségi állapotáról is beszélt.","shortLead":"A 88 éves riporter a mindennapjairól és az egészségi állapotáról is beszélt.","id":"20250225_Szilagyi-Janos-idoskori-demencia-radios-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d92a7ad-e5d2-427b-bf8f-bd9923f2a04f.jpg","index":0,"item":"948581d9-c3b2-4214-a147-c2160759b1c2","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Szilagyi-Janos-idoskori-demencia-radios-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 25. 17:50","title":"Szilágyi János: Az időskori demencia engem is elért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","shortLead":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","id":"20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825.jpg","index":0,"item":"ac381c18-3c63-479d-bcac-d6dd587bb84c","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","timestamp":"2025. február. 25. 21:35","title":"Épületről lezuhant jégdarab ölt meg egy nőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cégek jövedelmezősége a gyenge gazdasági környezetben folyamatosan csökken, így a bérnövekedésben biztosan lassulás jön 2025-ben az ING Bank elemzője szerint.","shortLead":"A cégek jövedelmezősége a gyenge gazdasági környezetben folyamatosan csökken, így a bérnövekedésben biztosan lassulás...","id":"20250225_ing-virovacz-bernovekedes-stagnalo-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"2c09f632-3995-4a35-b18e-23fdbdde1b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_ing-virovacz-bernovekedes-stagnalo-gazdasag","timestamp":"2025. február. 25. 10:01","title":"Elemző: stagnáló gazdaságban keresnek egyre többet a magyarok, de ez nem mehet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","shortLead":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","id":"20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd.jpg","index":0,"item":"d435b139-ebec-4a3f-b51d-888b901b497b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","timestamp":"2025. február. 26. 13:09","title":"Itt az Andor, a legjobban várt Star Wars-folytatás előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális bűncselekményt követett el – legutóbb két kislány ellen. Jogosan merül fel a kérdés, vajon miért engedik vissza a társadalomba a hasonló karrierbűnözőket. Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő szerint a szadisztikus elkövetők még akkor is veszélyesek, ha szexuális vágyuk idősebb korukra csökken, esetükben tehát csak a társadalomtól elzárás lehet eredményes. ","shortLead":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális...","id":"20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"6e133e05-391c-4761-b6f0-ef266a3c9bf5","keywords":null,"link":"/360/20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","timestamp":"2025. február. 25. 19:30","title":"„Egy ilyen embernek már nem az orgazmus a célja, hanem hogy megalázza az áldozatát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta a profitját tavaly. A cég vezetői szerint a cég stabil talapzaton áll, termeli belga anyjának a profitot, és nem eladó.","shortLead":"A piac egyik vezető pénzintézete a magyar gazdaság általános gyenge teljesítménye ellenére is jócskán növelni tudta...","id":"20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c309f7d1-7a48-40d0-ba87-7afc2ef5d83a.jpg","index":0,"item":"8a15decb-7804-44e7-9e9f-4fe999c9c27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_K-H-Bank-eves-eredmeny","timestamp":"2025. február. 24. 17:27","title":"Nyűglődő gazdaságban is rekordnyereséget termelt a K&H Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","shortLead":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","id":"20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541.jpg","index":0,"item":"5403529a-5b6e-4f36-9a47-32b12e3a1e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","timestamp":"2025. február. 25. 07:44","title":"Ennek a budapesti taxisnak a járda a negyedik sáv a Könyves Kálmán körúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]