[{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jázmin Pellegrini 15 évesen halt meg.","shortLead":"Jázmin Pellegrini 15 évesen halt meg.","id":"20250227_Jazmin-Pellegrini-drog-tuladagolas-San-Francisco-pszichiatria-kezeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"946cd8ce-aefc-4d79-92c8-4763323cdd74","keywords":null,"link":"/elet/20250227_Jazmin-Pellegrini-drog-tuladagolas-San-Francisco-pszichiatria-kezeles-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 17:27","title":"Borzasztó kálváriát járt végig egy magyar származású kamaszlány az amerikai pszichiátriákon, mielőtt drogtúladagolás végzett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új tisztségviselő egy szélsőségesen konzervatív szervezet tagja. Az Ordo Iuris az abortuszon kívül a fogamzásgátlást, a szexuális nevelést és a válást is szeretné betiltani.","shortLead":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új...","id":"20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486.jpg","index":0,"item":"7912afb9-b079-44d0-9181-6a4ee67f66c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","timestamp":"2025. február. 28. 16:15","title":"Katolikus fundamentalista főbíró dönthet a lengyel elnökválasztás érvényességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c72f2-3159-41d6-9b67-1ec86e6c1374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista azt mondta, elárulta Magyar Péter – de Orbán bűneinek tükrében ez aligha számít.","shortLead":"A publicista azt mondta, elárulta Magyar Péter – de Orbán bűneinek tükrében ez aligha számít.","id":"20250228_puzser-robert-orban-viktor-magyar-peter-rendszervaltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad9c72f2-3159-41d6-9b67-1ec86e6c1374.jpg","index":0,"item":"17ea7796-7ed6-4c6e-9d18-400cd98fe86e","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_puzser-robert-orban-viktor-magyar-peter-rendszervaltas-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 10:29","title":"Puzsér Róbert: „A tizenöt éve tartó Orbán-rendszer legkeményebb éve jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni. Beszélt az árstopokról, többször is elmondta, hogy béke van – majd elismerte, hogy Ukrajnában valójában még dúlnak a harcok –, a kábítószer-kereskedőkkel pedig nem kell finomkodni, szerinte le fog szakadni a fülük, akkorát fognak kapni ezért. A Pride már nincs külföldi védettség alatt – így nem is lesz többé. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint már megszülettek azok a lányok, akik soha életükben nem fognak Magyarországon szja-t fizetni...","id":"20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"9cdb9fca-2142-4858-b1ac-9358378ea520","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-viktor-kossuth-radio-usa-haboru-oroszorszag-ukrajna-beke-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 07:42","title":"Orbán Viktor: Magyarország egy családi adóparadicsom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c322ba59-789f-45ae-947a-d55fdd99666c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kedvezőbb árakkal indul a március. ","shortLead":"Kedvezőbb árakkal indul a március. ","id":"20250228_arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c322ba59-789f-45ae-947a-d55fdd99666c.jpg","index":0,"item":"4e136a74-c742-41c0-b7c4-a2a9c175f24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 28. 11:18","title":"Érezhető csökkenés jön az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","id":"20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"9554fe03-fcbe-4169-b54a-b0013bf88916","keywords":null,"link":"/sport/20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","timestamp":"2025. február. 28. 21:26","title":"Kenderesi Tamás a négyéves eltiltásáról: „Soha életemben nem doppingoltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c8e2c7-2232-43bf-bacb-bd9b09bd3eef","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nyolc évtizede követett amerikai külpolitikával számol le Donald Trump, aki visszahozhatja a nagyhatalmak befolyási övezeteit, amelyek között Európa présben találhatja magát.","shortLead":"Nyolc évtizede követett amerikai külpolitikával számol le Donald Trump, aki visszahozhatja a nagyhatalmak befolyási...","id":"20250301_trump-kulpolitikaja-ero-es-eroszak-riadt-szovetsegesek-nincs-benne-rendszer-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c8e2c7-2232-43bf-bacb-bd9b09bd3eef.jpg","index":0,"item":"b5e608cd-f8ea-4093-8fec-056dfc4836d3","keywords":null,"link":"/360/20250301_trump-kulpolitikaja-ero-es-eroszak-riadt-szovetsegesek-nincs-benne-rendszer-","timestamp":"2025. március. 01. 10:30","title":"Trump ellenségnek tekinti Európát, amely még keresi az ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab64547-b001-441b-ab8d-092c0dfd6994","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma és két akadémikus perrel akarja kikényszeríteni, hogy ne játszhassa át a testület az államnak az intézethálózat vagyonát.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma és két akadémikus perrel akarja kikényszeríteni, hogy ne játszhassa át a testület...","id":"20250228_Per-MTA-vagyon-ADF-akademia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab64547-b001-441b-ab8d-092c0dfd6994.jpg","index":0,"item":"1c142cf5-7a7a-48b4-a2fa-017a5f483a44","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Per-MTA-vagyon-ADF-akademia","timestamp":"2025. február. 28. 18:48","title":"Pert indítottak az MTA egykori intézet hálózatának 130 milliárdos vagyonáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]