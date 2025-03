Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális halhatatlanság kérdésére érdemes figyelni idén a mesterséges intelligencián túl – áll a VML elemzőcég 2025-ös trendriportjában.","shortLead":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális...","id":"20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396.jpg","index":0,"item":"5099b4bb-9fe5-478e-96d3-2ca67d22c26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","timestamp":"2025. március. 01. 18:03","title":"A Tindernél meg a Facebooknál valójában sokkal jobb online helyek is vannak a valódi ismerkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be1f029-50fd-406b-b38b-25604a47d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személygépkocsiba beszorultak az utasok, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsokból.","shortLead":"Az egyik személygépkocsiba beszorultak az utasok, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsokból.","id":"20250301_Egy-ember-meghalt-amikor-egymasban-hajtott-ket-auto-es-egy-BKK-busz-Pecelen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be1f029-50fd-406b-b38b-25604a47d0b3.jpg","index":0,"item":"ff5eb3af-2041-474e-bb60-1c54979588c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Egy-ember-meghalt-amikor-egymasban-hajtott-ket-auto-es-egy-BKK-busz-Pecelen","timestamp":"2025. március. 01. 12:45","title":"Egy ember meghalt, amikor egymásba hajtott két autó és egy BKK-busz Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4c297-4ebd-4857-a241-8dd2062bd632","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Douglas Stuart nem szépítette meg, amit a nyolcvanas évek Glasgow-jában átélt. Első könyve, a Shuggie Bain mégis milliós példányban fogyott, és elnyerte a Booker-díjat. Második regénye, Az ifjú Mungo nemrég jelent meg magyarul – a New Yorkban élő szerzővel Zoomon beszélgettünk.","shortLead":"Douglas Stuart nem szépítette meg, amit a nyolcvanas évek Glasgow-jában átélt. Első könyve, a Shuggie Bain mégis...","id":"20250301_hvg-douglas-stuart-interju-feledes-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a4c297-4ebd-4857-a241-8dd2062bd632.jpg","index":0,"item":"e374f88f-0662-4be6-8d5f-6c2a902fa8b3","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-douglas-stuart-interju-feledes-ellen","timestamp":"2025. március. 01. 17:30","title":"„A thatcherizmus ugyanaz volt, mint a reaganizmus, csak rossz fogakkal” – interjú Douglas Stuarttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA továbbra is a szövetségesük. Keir Starmer négy fontos döntésről számolt be, Ursula von der Leyen pedig Európa újrafelfegyverzésének tervével fog az Európai Tanács következő ülésére érkezni.","shortLead":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA...","id":"20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"e420d72c-b10f-4855-9cc4-0dfa18786605","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:33","title":"Von der Leyen: Sürgősen újra kell fegyverezni Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. március. 01. 11:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormány tagjai közül sokan lettek külpolitikai szakértők, de Bayer Zsolt sem fogta vissza magát a Fehér Házban történtek után.","shortLead":"A magyar kormány tagjai közül sokan lettek külpolitikai szakértők, de Bayer Zsolt sem fogta vissza magát a Fehér Házban...","id":"20250301_igy-ul-tort-Zelenszkij-megalazasan-a-kormanyzati-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"9dc163d8-4aba-40fb-8aaf-29a5ffad9ded","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_igy-ul-tort-Zelenszkij-megalazasan-a-kormanyzati-propaganda","timestamp":"2025. március. 01. 12:44","title":"Konyec filma, ivadék – így ül tort Zelenszkij megalázásán a kormányzati propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]