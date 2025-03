Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap esti Oscar-gáláról. ","shortLead":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap...","id":"20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39.jpg","index":0,"item":"6dfdca8d-01d2-490a-8cbc-3b88ee0905c9","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","timestamp":"2025. március. 03. 06:16","title":"Hogyan lett az Anora az idei Oscar meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros kezébe kerülő beruházás jövőjéről, az őt ért médiabeli támadásokról és ifjabb Donald Trumpról is nyilatkozott.","shortLead":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros...","id":"20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361.jpg","index":0,"item":"85499665-c476-47ea-a615-79af62c910d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","timestamp":"2025. március. 02. 09:54","title":"Mártha Imre: Amit Tóni kreált rólam, azt ezerszeres szorzóval tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb képminőséggel kecsegtet.","shortLead":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb...","id":"20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe.jpg","index":0,"item":"9c6f10e8-cb3b-4ba9-a444-fbdb69b08c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","timestamp":"2025. március. 03. 12:53","title":"Váratlan újdonság az MWC-n: hatalmas levehető objektíves kamerás mobillal sokkol a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel messzemenően elszigetelődött Európában – írja a Frankfurter Rundschau elemzője.","shortLead":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel...","id":"20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"f27632c5-b1dd-415a-8201-9392aef0c4b8","keywords":null,"link":"/360/20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 15:45","title":"Német lap: Európának semmi szüksége nincs Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő szombaton húsz percig imádkozott a kórház kápolnájában.","shortLead":"Az egyházfő szombaton húsz percig imádkozott a kórház kápolnájában.","id":"20250301_ferenc-papa-tudogyulladas-horgogorcsroham-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"fe960f40-e503-4acc-881b-08f00b164d6a","keywords":null,"link":"/elet/20250301_ferenc-papa-tudogyulladas-horgogorcsroham-stabil-allapot","timestamp":"2025. március. 01. 20:41","title":"Orvosai szerint stabil maradt Ferenc pápa állapota a hörgőgörcsroham után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű német kisautóból.","shortLead":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű...","id":"20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369.jpg","index":0,"item":"5943ace3-91ae-410c-8973-75228438546e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","timestamp":"2025. március. 03. 07:59","title":"50 éves a VW Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban, egy választást megelőzően. Spekulálunk: milyen lesz a Varga Mihály által vezetett jegybank, megítélésében és szakmai preferenciáiban.","shortLead":"Alapvető változások jönnek a Magyar Nemzeti Bank felső vezetésében, mindez egy gazdaságilag viszontagságos időszakban...","id":"20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8625edd0-dee6-4049-97be-ac973230bb5c.jpg","index":0,"item":"9c671102-f323-48c2-bb05-ecaaa9beb444","keywords":null,"link":"/360/20250303_Varga-Mihaly-MNB-jegybank-Matolcsy-Gyorgy-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. március. 03. 06:30","title":"Varga Mihály a jegybank élén: a kormány fiókvállalatává válik az MNB?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5b053c-1ab1-4dad-a802-4e124cbde2d2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Barcelonában az MWC-kiállításon nemcsak mobilokkal, hanem érdekes autókkal is találkozhatnak a látogatók.","shortLead":"Barcelonában az MWC-kiállításon nemcsak mobilokkal, hanem érdekes autókkal is találkozhatnak a látogatók.","id":"20250303_gaudi-dizajnu-f1-auto-korbefotoztuk-a-gyonyoru-katalan-versenygepet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5b053c-1ab1-4dad-a802-4e124cbde2d2.jpg","index":0,"item":"9f13753c-604f-4fb9-ab41-24027fdabf1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_gaudi-dizajnu-f1-auto-korbefotoztuk-a-gyonyoru-katalan-versenygepet","timestamp":"2025. március. 03. 16:09","title":"Tekintetmágnes Gaudí dizájnú F1-autó: körbefotóztuk a gyönyörű katalán versenygépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]