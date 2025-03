Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei főispán ezt hálálkodva bejelentette. Az aznap este megjelent Magyar Közlönyben már meg is jelent két kormányhatározat, az egyikből pedig kiderült, mennyit szánnak „rendkívüli intézkedésként” a vidéki klubnak a közpénztartalékból.","shortLead":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei...","id":"20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d.jpg","index":0,"item":"88a70049-54fd-4cc9-996f-c5bbdbef242c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","timestamp":"2025. március. 04. 08:08","title":"Már itt is a döntés: az Orbán-kormány 470 millióval tolja meg a szombathelyi sportklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész, de amikor ezt szóvá tették, még üvöltözött is kicsit.","shortLead":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész...","id":"20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92.jpg","index":0,"item":"81fc8b31-73b0-4005-a0c3-e6f8b1b20463","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","timestamp":"2025. március. 03. 11:28","title":"A legfurább Oscar-közjátékot a kapucnis pulcsiban megjelent Adam Sandler adta elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple küzd a mesterséges intelligenciája fejlesztésével és kiadásával.","shortLead":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple...","id":"20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"2d9f70b8-2036-4e4b-9c27-c4c9a9c8a7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 03. 11:03","title":"Komoly problémák vannak az Apple-nél, egyes MI-funkciókra lehet, hogy még éveket kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","shortLead":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","id":"20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b.jpg","index":0,"item":"afa7bb51-491b-4b1b-ab4d-a1d22282611a","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","timestamp":"2025. március. 03. 14:19","title":"Ígéretet tett Hankó Balázs Szörényi Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus szerint el kell érni, hogy az EU szálljon be a költségekbe.","shortLead":"A politikus szerint el kell érni, hogy az EU szálljon be a költségekbe.","id":"20250303_Ezt-uzente-Magyar-Peter-a-hatarkerites-mellol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"e5fe369e-f1df-4093-913f-6191be484dec","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Ezt-uzente-Magyar-Peter-a-hatarkerites-mellol","timestamp":"2025. március. 03. 20:09","title":"Ezt üzente Magyar Péter a határkerítés mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","shortLead":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","id":"20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339.jpg","index":0,"item":"f784c555-4ee0-46b6-aaf3-c5267c8e41c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Nőnap NAV módra: fokozott figyelemre számíthatnak a virág- és ajándékárusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]