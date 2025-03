A ChatGPT megjelenése óta forró téma, hogy a mesterséges intelligenciát (MI) fejlesztő cégek mennyire tartják tiszteletben szellemi tulajdonjogot. Ahhoz ugyanis, hogy az MI-szolgáltatások mögött meghúzódó nagy nyelvi modellek megfelelően működjenek, jó minőségű adatokra van szükség. Emiatt a cégek könyveken, újságcikkeken, valamint az internetre felkerülő videókon tanítják be a rendszereiket – úgy, hogy ehhez semmilyen hozzájárulást nem kérnek és kapnak az adott tartalom tulajdonosától. Nem csoda, hogy emiatt már több per is indult a cégek ellen.

Ezt látva nem csoda, hogy a nagy technológiai cégek mind olyan ügyvédeket szeretnének foglalkoztatni, akik nagyágyúnak számítanak a szellemi tulajdonjog területén. Az egyik legnagyobb név ezen a téren Mark Lemley, akit a Meta alkalmaz. Pontosabban csak alkalmazott, Lemley ugyanis nemrég úgy döntött, nem képviseli tovább a vállalatot. A miértekről a Wirednek adott interjút.

Az ügyvéd január elején jelentette be, hogy nem védi tovább a technológiai óriást a Kadrey kontra Meta ügyben. A pert szerzők egy csoportja indította, akik szerint a cég megsértette a szerzői jogi törvényt, amikor az MI-eszközeit engedély nélkül tanította be a könyveiken. A lapnak elmondta, továbbra is úgy gondolja, hogy a pert a Meta fogja megnyerni, ám a cégnél olyan változások történtek, amivel nem tud azonosulni.

Szerinte a cégen és Mark Zuckerbergen is a toxikus maszkulinitás és a „neonáci őrület” lett úrrá, amihez ő személy szerint nem tud és nem is akar asszisztálni. A lapnak úgy nyilatkozott:

A jogász szerint Musk és Zuckerberg esete kirívó, ő pedig azért hagyta ott a céget, mert ezt megteheti. Szerinte sokan vannak, akik félnek attól, hogy a kiállásukkal a megélhetésük kerül veszélybe, éppen ezért még fontosabbnak tartja, hogy aki kellően független ahhoz, hogy vállalhassa a véleményét, az tegye azt meg.

Lemley szerint a döntése meghozatalakor úgy érezte, magyarázattal tartozik a nyilvánosság számára. Saját bevallása szerint meglepte, mennyi pozitív üzenetet kapott, és bár voltak trollok, akik szerint csak egy idióta, egyetlen halálos fenyegetést sem kapott – amit kifejezett előrelépésnek gondol.

A szerzői jogok kapcsán indított perekkel kapcsolatban úgy véli, az esetek többségében védhető a mesterséges intelligencia. Ha mégsem – és az általa generált tartalom nagyon hasonlít egy szerzői joggal védett tartalomhoz –, akkor az azért lehet, mert technológiai szempontból nem volt elég jó a probléma megoldása.

