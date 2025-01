Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában is sokat segíthet.","shortLead":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában...","id":"20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc.jpg","index":0,"item":"df7b71ca-5216-49c8-a089-a5ac8267a2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","timestamp":"2025. január. 13. 13:03","title":"Találtak egy 3000 éves erődöt. Majd elszáradt a fű, és kiderült, hogy negyvenszer nagyobb, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8c356f-246e-4cbe-b553-42cb1ad4a24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányos, pontatlan és rossz műszaki megoldásokat tartalmaz az a terv, amit a Városliget autómentesítésére készíttetett az állami projektcég – legalábbis a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint. Ezért nem járulnak hozzá a megvalósításhoz, ami blokkolhatja az egész kivitelezést – írja a Népszava.","shortLead":"Hiányos, pontatlan és rossz műszaki megoldásokat tartalmaz az a terv, amit a Városliget autómentesítésére készíttetett...","id":"20250114_Elkeszult-az-automentes-Varosliget-terve-de-a-BKK-nem-bolint-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8c356f-246e-4cbe-b553-42cb1ad4a24a.jpg","index":0,"item":"6f1aa111-3775-41ed-8af2-847ea7884844","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Elkeszult-az-automentes-Varosliget-terve-de-a-BKK-nem-bolint-ra","timestamp":"2025. január. 14. 08:21","title":"Elkészült az autómentes Városliget terve, de a BKK nem bólint rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá az alkotmányozó többsége, ugyanakkor közvetve alávághat a közintézményeknek, mondja a Frankfurter Rundschauban Peter Filzmaier.","shortLead":"A Szabadságpárt még a Néppárttal az oldalán sem tudja egy az egyben átalakítani az államot, mert nincs meg hozzá...","id":"20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edfa4008-85e0-41cf-a574-38874be2b7cd.jpg","index":0,"item":"11958e9f-bea9-44c8-a34e-ca87e807675c","keywords":null,"link":"/360/20250113_frankfurter-rundschau-peter-filzmaier-ausztria-szabadsagpart-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 13. 15:30","title":"Osztrák politológus: Kicklből nem lehet Orbán, mert nincs kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","id":"20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"bc44c43a-cb94-4bdd-9097-6a75c4c95090","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","timestamp":"2025. január. 13. 20:57","title":"Az ukrán elnök hajlandó tárgyalni a szlovák kormányfővel, de Robert Ficónak ehhez Kijevbe kell utaznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","shortLead":"Minden márkánál csökkentek az eladások, de igencsak eltérő mértékben. ","id":"20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c880d09b-b365-4f6c-83d3-59fe906f2b85.jpg","index":0,"item":"9b84e1fc-fa20-4bba-ac3d-06572de4c829","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Audi-BMW-Mercedes-ki-nyerte-a-tavalyi-evet","timestamp":"2025. január. 15. 08:02","title":"Audi, BMW, Mercedes – ki nyerte a tavalyi évet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46e406-a6f8-4f8f-9832-6e7cd2754d23","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor problémát találtak az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei a Taylor Farmsnál. Az innen érkezett, E. colival fertőzött nyers hagyma számos embert betegített meg, egy ember meg is halt.","shortLead":"Egy sor problémát találtak az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei a Taylor Farmsnál. Az innen érkezett...","id":"20250114_mcdonalds-e-coli-fertozes-hagymabeszallito-vizsgalat-fda-taylor-farms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db46e406-a6f8-4f8f-9832-6e7cd2754d23.jpg","index":0,"item":"6a2bbe87-8e1d-43a9-a7a5-7f8908860b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_mcdonalds-e-coli-fertozes-hagymabeszallito-vizsgalat-fda-taylor-farms","timestamp":"2025. január. 14. 09:03","title":"Mocskos eszközök, minimális higiénia – élelmiszer-biztonsági horrort találtak a McDonald's amerikai hagymabeszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","shortLead":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","id":"20250114_byd-autoszallito-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b.jpg","index":0,"item":"3ec8d44f-3ddf-41aa-bc84-d90ca6a6790a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_byd-autoszallito-hajo","timestamp":"2025. január. 14. 10:46","title":"Elkészült a BYD harmadik hatalmas autószállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","shortLead":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","id":"20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346.jpg","index":0,"item":"f7ffc78a-f3bb-4266-9c6a-a2e9aaef05c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","timestamp":"2025. január. 14. 20:03","title":"Mindenkit levesz a lábáról ez a bébi királyrák, amit a Mexikói-öbölben találtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]