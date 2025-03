Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6bab131f-169d-4c7f-acfb-4fbbebf833ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedetlenek fizetéseikkel a közszolgálati dolgozók, sokaknak nem volt bérfejlesztése az elmúlt években.","shortLead":"Elégedetlenek fizetéseikkel a közszolgálati dolgozók, sokaknak nem volt bérfejlesztése az elmúlt években.","id":"20250304_Sztrajkot-hirdetett-a-kozalkalmazottak-koztisztviselok-es-kozszolgalati-dolgozok-szakszervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab131f-169d-4c7f-acfb-4fbbebf833ac.jpg","index":0,"item":"435267f9-4af2-41a5-9364-09d0e4a50237","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Sztrajkot-hirdetett-a-kozalkalmazottak-koztisztviselok-es-kozszolgalati-dolgozok-szakszervezete","timestamp":"2025. március. 04. 10:57","title":"Ha Orbán fizetésemelésére van pénz, akkor a mienkre miért nincs? – tette fel a kérdést, majd sztrájkot hirdetett a közalkalmazottak szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083fbc3-4573-4d6a-ab85-37239921f33d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben előkerült a feltartott középső ujj is nyomatékosító jelleggel.","shortLead":"Mindkét esetben előkerült a feltartott középső ujj is nyomatékosító jelleggel.","id":"20250304_Ket-BMW-s-is-sertodotten-buntetofekezgetett-mert-felidegesitettek-oket-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b083fbc3-4573-4d6a-ab85-37239921f33d.jpg","index":0,"item":"87704162-2249-4933-ab48-e398ae80e489","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Ket-BMW-s-is-sertodotten-buntetofekezgetett-mert-felidegesitettek-oket-video","timestamp":"2025. március. 04. 10:29","title":"Két BMW-s is sértődötten büntetőfékezgetett, mert felidegesítették őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","shortLead":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","id":"20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a.jpg","index":0,"item":"96a7242f-f32e-4868-9915-13d132b14ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 16:33","title":"Karrierdiplomata érkezett ideiglenesen az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, Lánczi Tamás pedig már törvénymódosítást is kezdeményezett a jogalkotónál. ","shortLead":"A főigazgató ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, Lánczi Tamás pedig már törvénymódosítást is kezdeményezett...","id":"20250305_Schmidt-Maria-arra-hivatkozva-tagadna-meg-kozerdeku-adatok-kiadasat-hogy-azokat-kulfoldrol-finanszirozott-ujsag-igenyelte-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d.jpg","index":0,"item":"e7ad32c3-6843-4543-b3a3-c2845f6520b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Schmidt-Maria-arra-hivatkozva-tagadna-meg-kozerdeku-adatok-kiadasat-hogy-azokat-kulfoldrol-finanszirozott-ujsag-igenyelte-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:46","title":"A Magyar Hang kérdéseket küldött Schmidt Máriának, aki arra hivatkozva nem válaszolna, hogy külföldről finanszírozzák az újságot, és így „külföldi szervezetekhez” kerülhetnek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták, hogy a kínai kormány befolyása alatt áll.","shortLead":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták...","id":"20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00.jpg","index":0,"item":"44748e5d-5247-4b7e-b4c5-66f17f456ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","timestamp":"2025. március. 04. 19:50","title":"Hongkongi kézből a BlackRockhoz kerülhet a Panama-csatorna két kulcskikötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez kezd a pénzével. A lehetőségekről, a szempontokról és a veszélyekről a HVG több piaci szereplőt kérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez...","id":"20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922.jpg","index":0,"item":"8bb0932e-1f40-4cf3-a2a0-a0b52232a778","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","timestamp":"2025. március. 03. 18:30","title":"Állampapírpénzek: mit lehet tenni a Nagy Márton-i őrület idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","shortLead":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","id":"20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60.jpg","index":0,"item":"0a17b57e-f025-4279-9d15-917917c2149b","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","timestamp":"2025. március. 04. 21:24","title":"Felső szomszédja szerint rendszeresen gyújtogatott az a miskolci férfi, akinek kiégett a panellakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]