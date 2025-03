„Valami van a levegőben” (There’s something in the air) – posztolta hétfőn Tim Cook, az Apple igazgatója, utalva ezzel az angol air szóra, amit a cég is előszeretettel alkalmaz a névadási gyakorlatában.

Érdemi konkrétumok ebben a posztban még nem voltak, csak, hogy várható valamilyen terméket érintő bejelentés. Sokan az M4-es lapkakészlettel szerelt MacBook Airt várták, ám kedden kiderült: hiába. Csak az iPad Air, valamint a belépőszintű iPad frissült, átütő változás azonban nincs.

Az iPad Air eddigi M2-ről M3 lapkakészletre váltott, ami annyira apró előrelépés, hogy az Apple is minden összevetésnél az M1-es változathoz méri. Az új, M3-as iPad Air

8 magos CPU-t tartalmaz (4 nagy teljesítményre optimalizált és 4 energiatakarékos maggal),

9 magos GPU-t foglal magában,

és kapott egy 16 magos Neural Engine-t (ez a mesterséges intelligenciát hajtja).

iPad Air M3 (2025) Apple

A RAM mennyisége továbbra is 8 GB. Az M1-es iPad Airnél összességében kétszer gyorsabb, grafikus feladatok terén pedig 40 százalékkal. Küllemében nem változott semmi, maradt az évek óta használt dizájn. Az előrendelés már megindult, a kiszállítások március 12-én indulnak. Az új iPad Air indulóára 11 hüvelykes kijelzővel 300, 13 hüvelykes megjelenítővel pedig 400 ezer forint, de a nagyobb tárhely és a mobiladat-kapcsolatra is képes celluar verzióért többet kell fizetni. A maximális 1 TB tárhellyel, celluar változatban a 13 hüvelykes táblagép ára 725 ezer forintig kúszik, és ebben még nincs benne a Pencil és a billentyűzetes tok sem.

Apropó tok: megújult az iPad Airhez vásárolható Magic Keyboard, ami immáron inkább hasonlít az iPad Próéhoz. Immáron 14 funkcióbillentyű van rajta, melyekkel a fényerőt és a hangerőt is lehet szabályozni, de nőtt az érintőpad mérete is. Ennek is megindult az előrendelése, és szintén március 12-én kezdik a kiszállítását. A 11 hüvelykes iPad Airhez való változat 135, míg a 13 hüvelykes változathoz való 145 ezer forint.

Magic Keyboard iPad Air M3-hoz (2025) Apple

Frissült a legolcsóbb iPad is

Apróbb mértékben, de a belépőszintű, legolcsóbb iPad is kapott egy apró hardverfrissítést: A14 helyett immáron A16 lapkakészlet dolgozik benne, amivel továbbra is a leggyengébb táblagépe az Apple-nek: még az iPad Mini is jobb nála, melyben A17 Pro dolgozik. Ez néhány százalékos teljesítménykülönbség mellett azt is jelenti, hogy míg a Mini képes futtatni az Apple Intelligence MI funkciócsomagot, az alap iPad nem. De még így is 30 százalékkal fürgébb, mint az elődje.

Ezt leszámítva csak egy üdvözlendő változtatás történt: 64 helyett immáron 128 GB a legkisebb tárhelyopció, ami így 2025-ben már igencsak időszerű volt. Felár ellenében 256 és 512 GB-os változat is választható.

iPad 11 (2025) Apple

Minden más változatlan, és továbbra is ez a legsokszínűbb iPad, mivel még citromsárga és rózsaszín változata is van. Az előrendelés már megindult; ez is március 12-től lesz elérhető 170 ezer forintos nyitóáron. A maximum tárhellyel, mobiladat-képes kiadásban 395 ezer forintig lehet tornázni az árát.

Ez az utolsó iPad, amihez még mindig választható a legelső Apple Pencil. Igen, Lightning-csatlakozóval, és így átalakítóval; 50 ezer forintért. És bár van egy egyszerűbb Pencil is olcsóbban, ami USB-C-vel tölthető, de 2025-ben már időszerű lett volna elengedni az átalakítós megoldást.

