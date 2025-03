Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei a nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerét. Eközben Trump és az új amerikai adminisztráció sokszor hajmeresztő lépései a kulturális szférát sem hagyják érintetlenül. Igaz, a hatás e területen elsősorban az USA-n belül érvényesül, de azért máris vannak komoly nemzetközi konzekvenciái is.","shortLead":"A világ figyelme most főként arra irányul, hogyan kérdőjelezik meg a régi-új amerikai elnök első rendeletei...","id":"20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"5ccaa1a9-5707-44ef-881d-6fc346b595ed","keywords":null,"link":"/360/20250305_a-mu-Trump-es-a-muveszetek--uton-az-elfajzott-muvek-fele","timestamp":"2025. március. 05. 18:00","title":"Trump és a művészetek – úton az „elfajzott művek” felé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék a helyes ülést.","shortLead":"Az intézmények idén júliustól már csak ilyen székeket szerezhetnek be, az indoklás szerint azért, hogy segítsék...","id":"20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12f9cfb7-d5cc-4553-9cbf-d5cf3d2effc2.jpg","index":0,"item":"3e7e103f-956a-42b4-b5b1-63b06e9e39b6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_gerincvedo-szek-iskola-gerincserv","timestamp":"2025. március. 04. 10:27","title":"Nyártól már csak gerincvédő székeket vehetnek az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","shortLead":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","id":"20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"2471b275-8493-4267-9880-c77c90cd2947","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","timestamp":"2025. március. 04. 19:53","title":"Vance: Ukrajnának tárgyalóasztalhoz kell ülnie az amerikai katonai segélyezés újraindításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf5cae2-f7cc-4024-9e05-16e533d0e7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente szarajevói látogatása elmaradt, viszont Banja Lukába, a boszniai szerbek székhelyére eljutott, ahol gyorsan el is mondta, hogy nem Milorad Dodik, hanem az ukrajnai béke ellen tevékenykedő nyugati kormányok akarják destabilizálni az országot.","shortLead":"Magyar Levente szarajevói látogatása elmaradt, viszont Banja Lukába, a boszniai szerbek székhelyére eljutott, ahol...","id":"20250303_kulugyi-allamtitkar-magyar-levente-bosznia-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf5cae2-f7cc-4024-9e05-16e533d0e7e4.jpg","index":0,"item":"e1156d8b-5223-4a21-a3d8-10c780501687","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_kulugyi-allamtitkar-magyar-levente-bosznia-dodik","timestamp":"2025. március. 03. 20:41","title":"A magyar külügyi államtitkár gépét nem engedte be az országba a bosnyák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505df4fc-c4d3-4819-9bf8-28c0838d16ae","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Míg Orbán Viktor az orosz álláspontot hangoztatja, a nagyobb játékosok bírálják az amerikai vezetést.","shortLead":"Míg Orbán Viktor az orosz álláspontot hangoztatja, a nagyobb játékosok bírálják az amerikai vezetést.","id":"20250305_donald-trump-ukrajna-europai-szelsojobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505df4fc-c4d3-4819-9bf8-28c0838d16ae.jpg","index":0,"item":"910808c6-f0d0-4916-b850-65e6178ef671","keywords":null,"link":"/elet/20250305_donald-trump-ukrajna-europai-szelsojobboldal","timestamp":"2025. március. 05. 15:06","title":"Az európai szélsőjobboldal Orbán kivételével nincs elragadtatva attól, ahogy Donald Trump Ukrajnával viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecec159-b1a7-48d2-bf8d-257cf2ab3638","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez a hét páratlanul fontos a háború utáni történelemben, mert hosszú időkre meghatározza a földrész sorsát. Most derül ki ugyanis, hogy képes-e a kontinens a saját jogán geopolitikai tényező lenni, vagy pedig marad gazdasági tömörülés, tényleges politikai befolyás nélkül.","shortLead":"Ez a hét páratlanul fontos a háború utáni történelemben, mert hosszú időkre meghatározza a földrész sorsát. Most derül...","id":"20250304_lapszemle-newsweek-trump-ukrajna-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ecec159-b1a7-48d2-bf8d-257cf2ab3638.jpg","index":0,"item":"8b9f690a-498a-48c5-aa4c-5f46d2cc2f26","keywords":null,"link":"/360/20250304_lapszemle-newsweek-trump-ukrajna-eu","timestamp":"2025. március. 04. 07:30","title":"Európa számára az igazság pillanata nem csupán Ukrajnáról szól – a Newsweek elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló mesterséges intelligencia. A fejlesztés nyertese a beteg lehet, aki jobb diagnózist és hatékonyabb kezelést kaphat. ","shortLead":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló...","id":"20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac.jpg","index":0,"item":"dc792f9c-939b-4bc9-88da-ca1a744f8ac6","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","timestamp":"2025. március. 04. 11:31","title":"Mit keres a matematikus a háziorvosi rendelőben, ha nincs panasza? Hatalmas változások jöhetnek az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]