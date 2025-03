Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A CIB és az MBH is CSOK Pluszhoz kapcsolt akciót indított, az Unicredit bizonyos személyi kölcsönökre ad kamatkedvezményt, a Magnetnél pedig járművásárláshoz kapcsolt visszatérítés bukkant fel.","shortLead":"A CIB és az MBH is CSOK Pluszhoz kapcsolt akciót indított, az Unicredit bizonyos személyi kölcsönökre ad...","id":"20250310_kamatkedvezmenyek-bankok-UniCredit-MagNet-MBH-CIB-CSOK-Plusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f.jpg","index":0,"item":"978521bf-fe20-4d64-988d-7f4a343b0634","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_kamatkedvezmenyek-bankok-UniCredit-MagNet-MBH-CIB-CSOK-Plusz","timestamp":"2025. március. 10. 11:56","title":"Ezekkel a kamatkedvezményekkel lőnek most a bankok a fiatalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","shortLead":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","id":"20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238.jpg","index":0,"item":"5a1afaad-d723-4302-96c0-984a1897156b","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","timestamp":"2025. március. 11. 05:54","title":"Marco Rubio szerint ígéretes Ukrajna ajánlata a részleges tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","shortLead":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","id":"20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"d29f64d9-44ec-4e70-bba9-3bacd498c783","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","timestamp":"2025. március. 11. 11:22","title":"Megtorpant a Belügyminisztérium, egyelőre nem vezetik be a kompetenciamérés osztályozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik valamennyi csapadék.","shortLead":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik...","id":"20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492.jpg","index":0,"item":"f587f925-58b2-41dc-a333-29f953bf51ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","timestamp":"2025. március. 09. 19:45","title":"Képek: turisták nyüzsögnek az apadó Duna medrében Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e42179-5477-48c4-ac22-13c0ab7cdaa8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valószínűleg a Győr mellett észlelt ragadós száj- és körömfájástól tartanak.","shortLead":"Valószínűleg a Győr mellett észlelt ragadós száj- és körömfájástól tartanak.","id":"20250310_allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84e42179-5477-48c4-ac22-13c0ab7cdaa8.jpg","index":0,"item":"eb77f0bc-7e29-458f-8e1f-44234dc2a5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 10. 14:14","title":"Határozatlan időre bezárták az állatsimogatót a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","shortLead":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","id":"20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"df19bb67-2d0b-428b-8658-a29b6eb6e6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","timestamp":"2025. március. 11. 19:06","title":"Letartóztattak egy 59 éves férfit az északi-tengeri hajószerencsétlenség ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","shortLead":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","id":"20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a.jpg","index":0,"item":"1c663132-23eb-489c-b94f-08990c5f1baa","keywords":null,"link":"/sport/20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 11. 05:44","title":"Hatalmas siker vagy csúfos bukás – mi sülhet ki a Cadillac megjelenéséből a Forma–1-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy kutatócsoport tíz vezető chatbot működését vizsgálta, és mind a tíz Kreml-barát propagandát szajkózott. A kutatók szerint az orosz propaganda már kifejezetten idomítja a nyelvi modelleket.","shortLead":"Egy kutatócsoport tíz vezető chatbot működését vizsgálta, és mind a tíz Kreml-barát propagandát szajkózott. A kutatók...","id":"20250310_orosz-dezinformacio-Pravda-Portal-Kombat-MI-chatbotok-nyelvi-modellek-LLM-fertozes-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"4699e6a0-ca65-49c5-b477-5000c288cb09","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_orosz-dezinformacio-Pravda-Portal-Kombat-MI-chatbotok-nyelvi-modellek-LLM-fertozes-propaganda","timestamp":"2025. március. 10. 12:47","title":"Az orosz dezinformáció már a mesterséges intelligenciát is megfertőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]