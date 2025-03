Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","shortLead":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"27780a79-b268-4ce1-adb0-9ac95da20fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:23","title":"Megerősítette a kormány a HVG-nek: tényleg nem engedték be Orbánt a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Olyan kórházba vitték a sztrókot kapott férfit a mentők, amelyik nincs felkészítve ilyen ellátásra. Amikor átszállították, már késő volt.","shortLead":"Olyan kórházba vitték a sztrókot kapott férfit a mentők, amelyik nincs felkészítve ilyen ellátásra. Amikor...","id":"20250312_sztrokos-beteg-hiba-korhaz-muller-cecilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04.jpg","index":0,"item":"2cfc0f85-0355-43b2-bd86-dc0b4c43dee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_sztrokos-beteg-hiba-korhaz-muller-cecilia","timestamp":"2025. március. 12. 14:46","title":"Hibázott mindenki, amikor meghalt egy sztrókos beteg, akiről azt hitték, öngyilkosságot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","shortLead":"Amerika egyre hangsúlyosabb szerephez jut az F1-ben, aminek fontos állomása lehet a Cadillac megjelenése.","id":"20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26b03326-6975-4256-a0ff-48c9e01a401a.jpg","index":0,"item":"1c663132-23eb-489c-b94f-08990c5f1baa","keywords":null,"link":"/sport/20250311_cadillac-forma-1-andretti-amerikai-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 11. 05:44","title":"Hatalmas siker vagy csúfos bukás – mi sülhet ki a Cadillac megjelenéséből a Forma–1-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. március. 12. 11:30","title":"Gyártás, logisztika, innováció – az FMCG szektor újdonságai egy helyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb az érdeklődés az infláció iránt. Akkor is, amikor az infláció éppen egyáltalán nem magas.","shortLead":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez...","id":"20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a.jpg","index":0,"item":"9bc1ad81-23e9-4b7f-8fb4-252e29725168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","timestamp":"2025. március. 12. 15:52","title":"Az infláció úgy érdekli a magyarokat, mint amikor 26 százalék volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","shortLead":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","id":"20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"36bec885-8ebe-4949-817e-9ba0233c358c","keywords":null,"link":"/360/20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Herfried Münkler német eszmetörténész: Épp a Nyugat tette lehetővé Trump rombolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az árrés nem egyenlő a nyereséggel, a boltok abból fedezik a költségeiket, beleértve a kormányzati különadót. Az olcsóbb, saját márkás termékeken nincs nagy árrés, a hamarosan érkező 10 százalékos sapka a drágább, márkás termékeket érinti majd elsősorban – amelyeket nyilván azok vásárolnak, akik megengedhetik maguknak. Nagy Márton miniszter szerint az árréssapka 2 százalékponttal szépíti majd az élelmiszer-inflációs statisztikát.","shortLead":"Az árrés nem egyenlő a nyereséggel, a boltok abból fedezik a költségeiket, beleértve a kormányzati különadót...","id":"20250311_Orban-Viktor-gazdag-elelmiszer-arres-arressapka-elelmiszerar-statisztika-nagy-marton-inflacio-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"afaec4f3-4a9d-4944-9ebb-e0a1e99f13b4","keywords":null,"link":"/360/20250311_Orban-Viktor-gazdag-elelmiszer-arres-arressapka-elelmiszerar-statisztika-nagy-marton-inflacio-valasztas","timestamp":"2025. március. 11. 16:57","title":"Orbán Viktor csak a gazdagoknak veri le az élelmiszerárakat, és hogy csinosabb legyen a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","shortLead":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","id":"20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7.jpg","index":0,"item":"d75e0dc3-4f58-4654-8f19-bea0dca66267","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. március. 11. 12:40","title":"Megkapta a Honda, amit akart: távozik a Nissan vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]