[{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vaszily Miklós megválasztását a jegybank hagyta jóvá.","shortLead":"Vaszily Miklós megválasztását a jegybank hagyta jóvá.","id":"20250312_vaszily-miklos-mbh-bank-felugyelobizottsag-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a.jpg","index":0,"item":"6baee520-cd11-4e40-9004-9b0e74e4ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_vaszily-miklos-mbh-bank-felugyelobizottsag-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 19:31","title":"Vaszily Miklós lett az MBH Bank felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","shortLead":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","id":"20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7.jpg","index":0,"item":"bc6ce53c-f8c7-4891-870d-23b2f1af3415","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","timestamp":"2025. március. 14. 06:41","title":"Itt a legfrissebb elektromos Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","shortLead":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","id":"20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935.jpg","index":0,"item":"59dcd664-1dec-4fff-b728-bf2818617c53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 14. 10:29","title":"Hivatalos: Szeptember elején debütál a debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála. Útja során azonban a Marsot is megörökítette.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála...","id":"20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86.jpg","index":0,"item":"97dbc61d-fa9f-4ab8-b9ab-a91c0b73206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","timestamp":"2025. március. 14. 14:03","title":"Lefotózta a Deimos hold sosem látott oldalát az európai űrszonda a Marsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő hét második felétől ellenőrzik majd a boltokat, hogy betartják-e a hétfőtől életbe lépő 10 százalékos árrésstopot a harminc alapvető élelmiszer esetében, de figyelik majd azt is, hogy más termékek árát se emelhessék a kereskedők. Ez az intézkedés május 31-ig biztosan hatályban marad, ha pedig nem hoz számottevő árcsökkenést, a kormány nem fog visszariadni a radikálisabb szabályozástól sem – mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter hosszan sorolta, milyen veszélyeket hordozna Ukrajna uniós csatlakozása, amiről postán keresztül is szavazhatnak majd a magyarok. Közölte azt is, hogy vizsgálatot rendeltek el Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása ügyében, ami szerinte méltatlan egy katonához. Márki-Zay Pétert nem fogják kiutasítani az országból.","shortLead":"Jövő hét második felétől ellenőrzik majd a boltokat, hogy betartják-e a hétfőtől életbe lépő 10 százalékos árrésstopot...","id":"20250313_Kormanyinfo-az-Alaptorveny-modositas-arnyekaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"5c45e9ad-62a5-462e-8d3a-461cd0af53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kormanyinfo-az-Alaptorveny-modositas-arnyekaban-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 10:09","title":"Gulyás Gergely: Ha az árrésstop nem lesz elég, a kormány nem riad vissza a kereskedelem radikálisabb szabályozásától sem – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan” gyorsulásának a jelei – mutat rá egy friss kutatás. ","shortLead":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan”...","id":"20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8.jpg","index":0,"item":"4fc8e55d-798c-4ec9-a234-e8c87ba0d203","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","timestamp":"2025. március. 13. 15:03","title":"Meglepő dolog derült ki az óceánok elmúlt években tapasztalt rekordhőmérsékletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","shortLead":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","id":"20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2.jpg","index":0,"item":"d9ec6e2f-ade8-4c8c-a0f8-95c8659fb164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","timestamp":"2025. március. 12. 19:39","title":"Ezeken a szombatokon dolgozhatunk majd 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy most az USA a rossz oldalon áll.","shortLead":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy...","id":"20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"3c5450d3-139f-4c1f-af4c-c2c777e66c95","keywords":null,"link":"/360/20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","timestamp":"2025. március. 13. 07:30","title":"FT-kommentár: Európa belebújhat Amerika köpönyegébe, mert mozgósítania kell a demokrácia védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]