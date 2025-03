Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","shortLead":"Trent Alexander-Arnold kedden, a PSG ellen sérült meg.","id":"20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70aee7b3-e3d2-4e0e-af62-7d4875b40ff2.jpg","index":0,"item":"5ec84b06-b43a-48be-bbe0-9c3e9e6c4805","keywords":null,"link":"/sport/20250314_trent-alexander-arnold-serules-ligakupa-donto-liverpool-newcastle-bajnokok-ligaja-psg-csere-conor-bradley-joe-gomez-fabrizio-romano-arne-slot","timestamp":"2025. március. 14. 14:54","title":"Most már biztos, a Liverpool egyik legjobbja nem játszhat a Ligakupa-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni Külkapcsolati Tanács vezető biztonságpolitikai szakértőjétől.","shortLead":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni...","id":"20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"5da529f5-9308-4a79-9728-5bec6033819e","keywords":null,"link":"/360/20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"Max Boot: Oroszország nem akar tűzszünetet, célja, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák: árréstop, családi életpályamodell, Ukrajna EU csatlakozása. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák...","id":"20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"d2d76432-c39e-4f37-8660-8bf4e192f496","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. március. 14. 07:43","title":"Orbán Viktor: Ha az árrésstopra kitalálnak valamit a kereskedők, mi majd válaszolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","shortLead":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","id":"20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"140d99e6-cc57-4730-8d27-3afeaca4a71b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 06:55","title":"Putyin akár Ukrajnáról is beszélhet csütörtökön a Kreml szóvivője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb26d3-b450-4681-951c-2901ce5c7073","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A település és ipari parkja kétirányú betáplálást kap.","shortLead":"A település és ipari parkja kétirányú betáplálást kap.","id":"20250313_Meszaros-Lorinc-95-milliard-forintert-fejleszt-vizkozmuvet-az-acsi-katodgyarhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01cb26d3-b450-4681-951c-2901ce5c7073.jpg","index":0,"item":"553ca928-4f82-4c05-875f-a35314aa074a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Meszaros-Lorinc-95-milliard-forintert-fejleszt-vizkozmuvet-az-acsi-katodgyarhoz","timestamp":"2025. március. 13. 08:40","title":"Mészáros Lőrinc 9,5 milliárd forintért fejleszt vízközművet az ácsi katódgyárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11756edb-ac3d-4d4f-ad5a-4a54a05e3e23","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy békepárti zsidó szervezet tagjai tiltakoztak, mert a bevándorlási hatóságok őrizetbe vették Mahmoud Khalilt a gázai háború elleni egyetemi tüntetésekben való részvételéért.","shortLead":"Egy békepárti zsidó szervezet tagjai tiltakoztak, mert a bevándorlási hatóságok őrizetbe vették Mahmoud Khalilt a gázai...","id":"20250313_trump-tower-ulosztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11756edb-ac3d-4d4f-ad5a-4a54a05e3e23.jpg","index":0,"item":"9b99e840-652e-47af-94eb-fbce4267228d","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_trump-tower-ulosztrajk","timestamp":"2025. március. 13. 19:57","title":"Ülősztrájkolók foglalták el a manhattani Trump Tower előcsarnokát – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5778cb6-ee5f-4669-b4d5-4c628e5af520","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, tényleg megpróbálják megvalósítani Trump gázai Riviéra-tervét, mégpedig palesztinok nélkül. Az előkészítő diplomáciai lépéseket legalábbis megtették.","shortLead":"Úgy tűnik, tényleg megpróbálják megvalósítani Trump gázai Riviéra-tervét, mégpedig palesztinok nélkül. Az előkészítő...","id":"20250314_Afrikai-orszagokban-keres-uj-otthont-a-gazai-palesztinoknak-az-USA-es-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5778cb6-ee5f-4669-b4d5-4c628e5af520.jpg","index":0,"item":"079a245f-7be3-48e9-8e6a-6bf6d1052547","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_Afrikai-orszagokban-keres-uj-otthont-a-gazai-palesztinoknak-az-USA-es-Izrael","timestamp":"2025. március. 14. 17:03","title":"Afrikai országokban keres új otthont a gázai palesztinoknak az USA és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d4acb5-0200-4df5-8cd2-74dc9bcaebdf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota FT-Me körülbelül akkora, mint a régi kétszemélyes Smart.","shortLead":"A Toyota FT-Me körülbelül akkora, mint a régi kétszemélyes Smart.","id":"20250313_ime-a-toyota-ft-me-paranyi-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31d4acb5-0200-4df5-8cd2-74dc9bcaebdf.jpg","index":0,"item":"b446f1d7-bb80-4b3c-bfc5-ed83e1ff79fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_ime-a-toyota-ft-me-paranyi-uj-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 06:41","title":"Íme a Toyota parányi új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]