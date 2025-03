Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának dolgozói két nappal korábban, akik „huhogók rágalmairól” írtak.","shortLead":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának...","id":"20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d81e5dd8-c72a-4d5e-ae97-6be8554f8685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","timestamp":"2025. március. 14. 13:33","title":"Nagy Márton pénteken már sokkal visszafogottabban reagált arra, hogy mi lett a település által kötelezően befizetendő szolidaritási adó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerült megegyezni az áldozat gyermekeinek elhelyezéséről, de azt nem árulták el, hogy Japánba, vagy Írországban fogják-e őket elhelyezni.","shortLead":"Sikerült megegyezni az áldozat gyermekeinek elhelyezéséről, de azt nem árulták el, hogy Japánba, vagy Írországban...","id":"20250314_budapest-meggyilkolt-japan-no-gyermekelhelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"6327bae8-bfc9-4402-b11b-62b07dcb1fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_budapest-meggyilkolt-japan-no-gyermekelhelyezes","timestamp":"2025. március. 14. 05:58","title":"Blikk: Megfojthatta a volt férje a Budapesten meggyilkolt japán nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet a fogyasztás vége.","shortLead":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet...","id":"20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1.jpg","index":0,"item":"0c1efd07-bf48-4b65-a325-3da1845f7e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","timestamp":"2025. március. 13. 20:03","title":"Kórházba is kerülhet a gyerek, ha jégkását iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett a NASA eszközeivel.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett...","id":"20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"960e0300-d13e-416e-87dd-4a13895abfde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 15. 08:03","title":"Páratlan videó a Holdról: így fúrta meg a felszínt a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc46a79-811d-4ade-a97c-0caef62171e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Árban akarnak versenyezni a kínai versenytársakkal.","shortLead":"Árban akarnak versenyezni a kínai versenytársakkal.","id":"20250314_olcsobb-Tesla-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fc46a79-811d-4ade-a97c-0caef62171e5.jpg","index":0,"item":"1551e530-dacc-4afe-a9fe-951863169e9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_olcsobb-Tesla-Model-Y","timestamp":"2025. március. 14. 12:06","title":"Jön a fapados Tesla, ezzel mentené a bezuhanó eladásokat Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában egyezkedett Szijjártó Péter azeri, román, grúz és bolgár miniszterekkel. Magyarország néhány éven belül a tenger alatti kábelek nagyhatalma lehet, de nagyon nem mindegy, hogy demokratikus vagy diktatórikus országok kezébe kerül-e az infrastruktúra.","shortLead":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában...","id":"20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a.jpg","index":0,"item":"65107c69-2beb-43e4-afc2-df792e0cf401","keywords":null,"link":"/360/20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","timestamp":"2025. március. 14. 10:28","title":"Mi van, ha rossz kezekbe kerül Szijjártó Péter azerbajdzsáni álomprojektje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes, ráadásul újra kellene engedélyeztetni őket az NGM-nél. Az e-pénztárgép megoldás lehet, de az csak 2026 második felétől válik kötelezővé.","shortLead":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes...","id":"20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b.jpg","index":0,"item":"1279dcb9-0ea5-49a2-a78b-d702d02d222f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","timestamp":"2025. március. 14. 08:52","title":"Milliós kiadást jelenthet a kisboltoknak az áfa-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af3f701-503a-49eb-90a7-50e26cdbc209","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb fővárosban hatalmas demonstráció lesz, az egész országból érkeztek tüntetők.","shortLead":"A szerb fővárosban hatalmas demonstráció lesz, az egész országból érkeztek tüntetők.","id":"20250315_Teljesen-leallitjak-a-tomegkozlekedest-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af3f701-503a-49eb-90a7-50e26cdbc209.jpg","index":0,"item":"d239e4ff-02aa-4f26-9efe-d4c79e30ca5f","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Teljesen-leallitjak-a-tomegkozlekedest-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 12:14","title":"Teljesen leállítják a tömegközlekedést Belgrádban az óriástüntetés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]