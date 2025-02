Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c0c3fb3-1299-4f7e-8f49-b29ccabe75da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új lapkakészlettel rukkolt ki a neves tajvani chipgyártó, azonban megnézve a Dimensity 6400 specifikációit, inkább csalódás fogja el az embert.","shortLead":"Új lapkakészlettel rukkolt ki a neves tajvani chipgyártó, azonban megnézve a Dimensity 6400 specifikációit, inkább...","id":"20250219_mediatek-dimensity-6400-lapkakeszlet-specifikacio-6300-ujramarkazott-valtozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0c3fb3-1299-4f7e-8f49-b29ccabe75da.jpg","index":0,"item":"4b5fbd62-5e4f-4073-97c2-b5f5bcd9995e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_mediatek-dimensity-6400-lapkakeszlet-specifikacio-6300-ujramarkazott-valtozata","timestamp":"2025. február. 19. 13:03","title":"Ez kerül az olcsó telefonokba: bejelentett egy új lapkakészletet a MediaTek, csak az a baj, hogy nem is annyira új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború kirobbanásáért – úgy reagált: úgy könnyű elkerülni egy háborút, ha az egyik fél megadja magát.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború...","id":"20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30.jpg","index":0,"item":"cfa3e7c5-1467-4b65-88e6-4c778c4e1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","timestamp":"2025. február. 20. 08:45","title":"Lengyel külügyminiszter: Katonailag és pénzügyileg maximálisan folytatni kell Ukrajna támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne Kijev felvétele az Európai Unióba.","shortLead":"A kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint nincs egyedül a magyar kormány azzal az állásponttal, hogy korai lenne...","id":"20250219_Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f.jpg","index":0,"item":"68ecb9ee-3755-4e5c-a394-d1422fccc1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 13:54","title":"Simicskó István: Ukrajna uniós csatlakozását más országok is ellenzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7261b06-b5cd-43ef-8c00-c42a70ccebd7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Március 20-án és 23-án fontos mérkőzések várnak a magyar válogatottra, amely Törökország ellen harcolná ki a bennmaradást a Nemzetek Ligája A-ligájában. Sorra vettük, milyen formában vannak a játékosok egy hónappal a megmérettetés előtt.","shortLead":"Március 20-án és 23-án fontos mérkőzések várnak a magyar válogatottra, amely Törökország ellen harcolná ki...","id":"20250220_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-marco-rossi-keret-elemzes-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-dibusz-denes-gulacsi-peter-nikitscher-tamas-schafer-andras-varga-barnabas-nagy-zsolt-ferencvaros-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7261b06-b5cd-43ef-8c00-c42a70ccebd7.jpg","index":0,"item":"38c44c07-f5a4-4851-b1b6-2394d10cd10e","keywords":null,"link":"/sport/20250220_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-marco-rossi-keret-elemzes-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-dibusz-denes-gulacsi-peter-nikitscher-tamas-schafer-andras-varga-barnabas-nagy-zsolt-ferencvaros-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 05:31","title":"Nagy gondban van Marco Rossi, és kevés ideje maradt, hogy megoldást találjon a problémákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","shortLead":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","id":"20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4.jpg","index":0,"item":"4e1bd8aa-2ee1-4a6e-a9e1-9039e00e4b72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 20. 12:05","title":"Rejtélyes QR-kódok kerültek a sírokra müncheni temetőkben, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","id":"20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"1c1bc44d-67bc-48ef-9890-70239ec1c9ab","keywords":null,"link":"/elet/20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","timestamp":"2025. február. 20. 20:08","title":"Véletlenül megtiltották amerikai kutatóknak, hogy olyan szavakat használjanak, mint a nő, a fogyatékkal élő és az idős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük fenntarthatóbbá tételéhez, a fogyasztóknak pedig a tudatosabb döntéshozatalhoz. A zCast idei második adásában tisztázzuk az ESG pontos jelentését és jelentőségét, a vele járó kötelezettségeket, de ami a legfontosabb: szakértőink rávilágítanak, hogyan lássunk benne lehetőséget.","shortLead":"Az ESG célja az, hogy a valóban egyre sokasodó gondok közepette vezérfonalat nyújtson a vállalatoknak működésük...","id":"20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9211233b-ad37-4413-951c-6ae8f178134d.jpg","index":0,"item":"cc5a99c1-6e93-4bcf-a89b-41cc216e6d2c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_zcast-esg-fenntarthatosag-kornyezet-tarsadalom-vallalatiranynitas-gazdasag-tomaj-zsofi-kovacs-szabolcs-vantage-point-green-sense-consulting","timestamp":"2025. február. 20. 15:47","title":"zCast: Mitől olyan felkapott az ESG és hogyan ne tekintsük tehernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e fagyit enni fájós torokkal? Segít-e a citromlé vagy a csípős fűszer a megfázás leküzdésében? Akkor is fertőzünk, ha nincs lázunk? Mikor szedjünk antibiotikumot? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre gyűjtöttük össze a válaszokat.","shortLead":"Lehet-e fagyit enni fájós torokkal? Segít-e a citromlé vagy a csípős fűszer a megfázás leküzdésében? Akkor is...","id":"20250220_megfazas-natha-torokfajas-ellen-kezelese-meddig-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130.jpg","index":0,"item":"2869f67d-e081-4717-b1d9-755fddc11a55","keywords":null,"link":"/elet/20250220_megfazas-natha-torokfajas-ellen-kezelese-meddig-fertozes","timestamp":"2025. február. 20. 05:01","title":"Tévhitek a megfázásról és a torokfájásról, amik hátráltathatják a gyógyulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]