Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3eca55dc-ff7f-4b7d-b938-cfa851cb4813","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Lukoil finomítója az orosz hadseregnek is gyárt üzemanyagot Nyizsnyij Novgorod közelében.","shortLead":"A Lukoil finomítója az orosz hadseregnek is gyárt üzemanyagot Nyizsnyij Novgorod közelében.","id":"20250129_orosz-ukran-haboru-lukoil-olajfinomito-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eca55dc-ff7f-4b7d-b938-cfa851cb4813.jpg","index":0,"item":"55164250-48ce-4305-bfb3-2ccfdf47b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_orosz-ukran-haboru-lukoil-olajfinomito-drontamadas","timestamp":"2025. január. 29. 17:40","title":"Ukrán dróntámadás érte Oroszország negyedik legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","shortLead":"A többség nem sieti el ezt a teendőt. ","id":"20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba.jpg","index":0,"item":"c723fad0-aa4a-48a2-adfc-cca68fe8061e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_eves-matrica-vasarlas-2025","timestamp":"2025. január. 29. 14:50","title":"Több mint kétmillió autós most is az utolsó pillanatokra hagyja az éves matrica vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait. Mit szóltak a felhasználók? Melyik mobilra mennyire kattantak rá? A Google keresési adataiban néztünk szét.","shortLead":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait...","id":"20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"8c68b748-572a-49e0-8add-339c36f0e61f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 15:12","title":"Honor, Redmi, Samsung – mennyire hozták lázba az embereket az új okostelefonok? Elővettük a Google kereső adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes termékek, Áder János kétszeresen is megnyalhatja ujjait.","shortLead":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes...","id":"20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d.jpg","index":0,"item":"120d9dc9-3517-41b5-93e3-9d0fe2884d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","timestamp":"2025. január. 28. 16:03","title":"Hamarosan a boltokban a lisztkukacporos kenyér, zsemle és chips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","shortLead":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","id":"20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5.jpg","index":0,"item":"c8fdc950-ef1c-40fc-aa31-6a9f702ad515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","timestamp":"2025. január. 29. 20:35","title":"A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271afdf-f623-411a-9207-924728c7bb71","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar fővárosban készül Ruben Östlund filmje.","shortLead":"A magyar fővárosban készül Ruben Östlund filmje.","id":"20250128_keanu-reeves-kirsten-dunst-budapest-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3271afdf-f623-411a-9207-924728c7bb71.jpg","index":0,"item":"040ccda0-ab06-4118-9e49-2ba1afa5c002","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_keanu-reeves-kirsten-dunst-budapest-forgatas","timestamp":"2025. január. 28. 16:16","title":"Keanu Reeves és Kirsten Dunst filmje Budapesten forog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a2c11e-48b5-4571-9b1c-397370cb151b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a cégnek, amelyik hirdetni akar az NFL-döntő alatt.","shortLead":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a cégnek, amelyik hirdetni akar az NFL-döntő alatt.","id":"20250129_amerikai-foci-nfl-super-bowl-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a2c11e-48b5-4571-9b1c-397370cb151b.jpg","index":0,"item":"7d54221b-df38-4086-8241-273ac86a6e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_amerikai-foci-nfl-super-bowl-reklam","timestamp":"2025. január. 29. 15:59","title":"Soha nem volt olyan drága fél percnyi reklám a Super Bowlon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07720ef8-db1c-4542-a3e8-01b9d086ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EP-képviselő nyelvtudása nem tesz jót az országimázsnak, cserébe lehetne a nyelvvizsga-amnesztia arca. ","shortLead":"Az EP-képviselő nyelvtudása nem tesz jót az országimázsnak, cserébe lehetne a nyelvvizsga-amnesztia arca. ","id":"20250128_deutsch-tamas-angol-tudas-europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07720ef8-db1c-4542-a3e8-01b9d086ddc5.jpg","index":0,"item":"a61c7295-5cfb-437b-b1a0-9423ebafe7fc","keywords":null,"link":"/elet/20250128_deutsch-tamas-angol-tudas-europai-parlament","timestamp":"2025. január. 28. 16:19","title":"Deutsch Tamás angolja 15 év Brüsszel után is szinte felhorzsolja az ember fülét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]